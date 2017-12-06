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Япония

05 декабря 2017, 15:10
Япония выдала въездные визы для северокорейских футболистов

Япония выдала въездные визы для северокорейских футболистов

В стране действует запрет на въезд граждан КНДР

Японское правительство предоставило визы в понедельник северокорейским мужским и женским командам, участникам предстоящего Кубка Восточной Азии по футболу. Примечательно, что гражданам Северной Кореи запрещается посещать Японию в принципе. Ограничения существуют в рамках односторонних санкций Токио против КНДР, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Участие футбольных сборных КНДР рассматривается в КНДР как особый случай. Япония, которая не поддерживает дипломатические отношения с Северной Кореей, выдала визы северокорейским футболистам в своем посольстве в Пекине. Северокорейские спортсмены приземлились в столице КНР в субботу.

В скором времени северокорейские игроки планируют прибыть в аэропорт Ханэда в Токио. Кубок Восточной Азии по футболу начнется в пятницу. Всего в турнире будут участвовать 10 сборных, в том числе, Китай и Южная Корея.

Метки: визы, футбол, чемпионат

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