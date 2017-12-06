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В мире

05 декабря 2017, 14:30
Джеффри Фелтман на пресс-конференции в Боготе, 15 ноябяр 2017 года

Замгенсека ООН совершит визит в Северную Корею

Об этом рассказал пресс-секретарь организации

На этой неделе высокопоставленный представитель ООН Джеффри Фелтман отправится в Северную Корею на переговоры с официальными лицами. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Духаррик в понедельник, 4 декабря. Его поездка будет проходить в условиях усиления напряженности вокруг запуска баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Визит Джеффри Фелтмана в КНДР продлится со вторника по пятницу. Он пройдет через неделю после того, как Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Квасон-15", которая, как считается, способна достичь территории Соединенных Штатов. Ранее, в понедельник Соединенные Штаты и Южная Корея стартовали самые крупные в истории двухсторонних отношений совместные военно-воздушные учения.

"Джеффри Фелтман, являющийся заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес и озабоченность сторон", - заявил официальный представитель ООН Стефан Духаррик. Однако пресс-секретарь не смог ответить, встретится ли Фелтман с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Официальный представитель ООН также посетит Китай во время своей поездки в регион, сказал Духаррик. Он добавил, что поездка Фелтмана была вызвана приглашением северокорейской стороны на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. На вопрос о том, будет ли Джеффри Фелтман подготавливать визит в Пхеньян Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Духаррик ответил, что Гутерриш всегда готов совершить визит, если это необходимо.

Метки: визит, КНДР, ООН, Фелтман

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