Замгенсека ООН совершит визит в Северную Корею

На этой неделе высокопоставленный представитель ООН Джеффри Фелтман отправится в Северную Корею на переговоры с официальными лицами. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Духаррик в понедельник, 4 декабря. Его поездка будет проходить в условиях усиления напряженности вокруг запуска баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Визит Джеффри Фелтмана в КНДР продлится со вторника по пятницу. Он пройдет через неделю после того, как Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Квасон-15", которая, как считается, способна достичь территории Соединенных Штатов. Ранее, в понедельник Соединенные Штаты и Южная Корея стартовали самые крупные в истории двухсторонних отношений совместные военно-воздушные учения.

"Джеффри Фелтман, являющийся заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес и озабоченность сторон", - заявил официальный представитель ООН Стефан Духаррик. Однако пресс-секретарь не смог ответить, встретится ли Фелтман с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Официальный представитель ООН также посетит Китай во время своей поездки в регион, сказал Духаррик. Он добавил, что поездка Фелтмана была вызвана приглашением северокорейской стороны на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. На вопрос о том, будет ли Джеффри Фелтман подготавливать визит в Пхеньян Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Духаррик ответил, что Гутерриш всегда готов совершить визит, если это необходимо.