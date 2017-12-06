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Общество

05 декабря 2017, 14:00
В ЦСИ "Заря" пройдет благотворительный аукцион современного искусства

В ЦСИ "Заря" пройдет благотворительный аукцион современного искусства

Ознакомиться с полным перечнем лотов можно на сайте ЦСИ "Заря"

9 декабря в 17:00 в ЦСИ "Заря" пройдет традиционный благотворительный аукцион. Лотами на нем станут произведения современного искусства ведущих приморских художников и резидентов ЦСИ "Заря". Вырученные средства будут направлены в пользу детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу организации.

До 9 декабря в пространстве ЦСИ "Заря" проходит предаукционная выставка, на которой все желающие смогут познакомиться с лотами. Свои работы на аукцион выставили Василий Галактионов, Пётр Горелов, Андрей Дмитренко, арт-группа "ЕлиКука", Ильяс Зинатулин, Лилия Зинатулина, Андрей Камалов, Юкико Камата, Валентин Карпов (33+1), Сергей Кирьянов, Александр Киряхно, Денис Коробов, Алексей Коротков, Алексей Круткин / Лёха Г., Кирилл Крючков, Мария Ламзина, Валентина Ластова (33+1), Максим Листопадский, Владислав Лукьянович, Евгений Макеев, Павел Немтин, Владимир Погребняк, Петр Работник (33+1), Данил Сахаров, Виктор Серов, Алексей Сухов, Ксения Тимко, Илья Торт (33+1), Сергей Черкасов, Устина Яковлева, EVOL.

Ознакомиться с полным перечнем лотов можно и в электронном каталоге, опубликованном на сайте ЦСИ "Заря". В нем, кроме стартовой цены конкретной работы, указан и эстимейт — стоимость на рынке по оценкам экспертов. Многие художники специально для благотворительного аукциона установили низкие стартовые цены. Например, "Водолаз" арт-дуэта "ЕлиКука" будет выставлен на аукционе всего за 30 000 рублей (эстимейт — 180 000 рублей). К слову, "ЕлиКука" входят в список 49 выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет, чье творчество, по мнению организаторов Российского инвестиционного художественного рейтинга 49ART, обладает высоким инвестиционным потенциалом.

"Благотворительный аукцион позволит произведениям искусства войти в коллекции и, как мы надеемся, соберет необходимые средства для помощи детям. Мы рады, что для достижения поставленной цели нам удалось объединить художественное сообщество и авторов из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Берлина, Токио", — отметила главный куратор ЦСИ "Заря" Алиса Багдонайте.

В этом году при поддержке фонда "Тепло наших рук" ЦСИ "Заря" поможет детям-сиротам до 4 лет, длительное время находящимся в медико-социальном отделении Краевой детской клинической больнице №2. "Цель аукциона – собрать деньги на новую оборудованную детскую площадку во дворе больницы. Такая площадка – это не яркий подарок и красивая акция, а необходимый инструмент для социализации и почти единственный доступный детям способ для игр, досуга и развития", — рассказала директор фонда "Тепло наших рук" Ирина Наркевич.

"Благотворительные аукционы произведений искусства во Владивостоке имеют давнюю, хорошую историю. Участие приморских художников и резидентов "Зари" в рождественском аукционе современного искусства в помощь детям — очень важная поддержка инициативы ЦСИ "Заря". Следуя основной цели - привлечению внимания к проблемам детей и сбору средств, подобные мероприятия способствуют также популяризации творчества художников и культурных событий города", — поделилась своим мнением директор галереи "Арка" Вера Глазкова.

Напомним, что в 2016 году организаторы продали 60 произведений искусства и собрали больше полумиллиона рублей. Все средства от продаж выше стартовых цен пошли на помощь детям, больным онкозаболеваниями.

 

Метки: аукцион, выставка, ЦСИ "Заря"

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