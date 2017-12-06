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Политика

05 декабря 2017, 13:30
Журналистам американских СМИ-иноагентам закроют допуск в Госдуму

Журналистам американских СМИ-иноагентам закроют допуск в Госдуму

Региональным заксобраниям рекомендовано принять аналогичные меры

Представителей средств массовой информации США, являющихся иноагентами, лишат допуска в Государственную Думу. Соответствующий проект постановления рекомендовал одобрить 5 декабря совету Госдумы комитет палаты по контролю и регламенту, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"Исполнительным комитетом радио и ТВ при конгрессе единогласно было принято решение о лишении аккредитации Russia Today", — напомнила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она отметила, что Госдума также будет рекомендовать региональным заксобраниям закрыть доступ к себе американских СМИ-иноагентов. "Мы выносим предложение на рассмотрение совета Думы и на пленарное заседание, говоря о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и право на получение объективной информации. Наша позиция должна сопровождаться действиями, которые говорят, что мы с такой политикой США мириться не можем", — сказала глава думского Комитета. По её словам, сначала стоял выбор, включать все иностранные СМИ в список или только те, которые признаны иностранными агентами. В итоге Постановление касается запрета на свободное посещение Госдумы американскими СМИ, признанными иностранными агентами.

Кроме того, Госдума планирует принять обращение к региональным парламентам по поводу того, чтобы они рассмотрели для себя возможность применения аналогичных мер.

Присутствующая на заседании спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что за рубежом есть много желающих стравливать СМИ и вернуть Россию и США в состояние холодной войны.

Парламентарии пришли выводу, что в проекте постановления надо прописать, что речь идёт о защите не российских, а общемировых ценностей.

Савастьянова также напомнила, что нужно обратиться к международным организациям, не оставаться от происходящего в стороне и дать оценку ситуации. "Открытость, публичность и прозрачность нам надо сохранить в документе, который вы выносим на заседание совета Госдумы 5 декабря", — напомнила депутат.

25 ноября президент Владимир Путин подписал закон о включении иностранных СМИ, финансируемых из-за рубежа, в список иностранных агентов. Это стало ответным шагом на действия американских властей, заставивших RT America зарегистрироваться иностранным агентом.

Метки: Госдума, иноагенты, санкции, скандал, СМИ, США

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