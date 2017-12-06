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Общество

05 декабря 2017, 13:10
Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц КГУП "Примтеплоэнерго"

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц КГУП "Примтеплоэнерго"

Эпопея с "Примтеплоэнерго" продолжается

Как сообщалось ранее, прокуратура организовала проверку исполнения краевым государственным предприятием "Примтеплоэнерго" законодательства при прохождении отопительного периода 2017-2018 гг., в ходе которой установлено неисполнение указанным предприятием требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при прохождении отопительного периода, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Так, по состоянию на 27.11.2017г. зафиксировано несоответствие запасов топлива установленным нормативам. При этом, топливо распределено по котельным населенных пунктов неравномерно.  В ходе надзорных мероприятий выявлено несвоевременное проведение закупок на поставку топлива в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В отсутствие необходимых запасов топлива, 23.11.2017 КГУП "Примтеплоэнерго" принято решение о снижении параметров теплоносителя до значений, позволяющих обеспечить лишь минимальную нормативную температуру воздуха в жилых помещениях и объектах социальной инфраструктуры.

В связи с принятием такого решения, которое фактически привело к снижению температуры в жилых помещениях и на социальных объектах на территориях нескольких населенных пунктов ниже нормативного уровня, 28.11.2017г. врио генерального директора КГУП "Примтеплоэнерго" внесено представление об устранении нарушений закона. Во исполнение требований прокурора указанное решение отменено. Соответствующие меры реагирования приняты также прокурорами г. Дальнегорска, Кавалеровского района (внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях).

По факту предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, прокуроры г. Дальнегорска и Кавалеровского района направили материалы проверок в следственный орган для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ст. 238 УК РФ.

Кроме этого, учитывая ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами КГУП "Примтеплоэнерго", повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, прокуратура края направила материалы своей проверки в следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю для принятия процессуального решения.

Следственным органом вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры края.

Кроме этого, 27.11.2017 в Первореченский районный суд г. Владивостока направлено заявление прокурора о возложении на КГУП "Примтеплоэнерго" обязанности произвести мероприятия по закупке и поставке топлива, обеспечить бесперебойное теплоснабжение абонентов предприятия на территории всего края в отопительный период 2017-2018 годов.

Метки: Примтеплоэнерго, прокуратура, уголовное дело

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