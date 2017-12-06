Среди наиболее зараженных продуктов в Приморье - икра и кукумария

По итогам прошлой недели в отделе ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельсхонадзора было выявлено около 39 положительных результатов на заражённые продукты, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу теруправления.

Лидирующее место в исследовании на зараженность занимают морепродукты, такие как кукумария ароматизированная в масле, икра различных родов рыб, камбала. Как отметили специалисты ведомства, кукумарию довольно легко подделать и выпустить на рынок. В список выявленных зараженных продуктов также попали хлебобулочные и кондитерские изделия, а именно кекс "столичный" и печенье "Курабье".

В анализах некачественной продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки. В продукции также были превышены нормы содержания различных соматических клеток. В общей сложности вес выявленной некачественной продукции составил более 67 тонн.