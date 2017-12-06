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Экономика

05 декабря 2017, 12:10
В Росрыболовстве рассказали об эффективных способах борьбы с браконьерами

В Росрыболовстве рассказали об эффективных способах борьбы с браконьерами

Опыт на Камчатке привели как пример для других регионов

Лучшие практики в сфере борьбы с нелегальным выловом и предложения по дальнейшей совместной работе в ликвидации браконьерства обсудили на межведомственном совещании у заместителя министра сельского хозяйства России - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

В 2017 году Росрыболовством во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами реализованы совместные мероприятия федерального уровня "Весенний нерест", "Осетр", "Сиг" и другие. Планы на 2018 год - продолжить сотрудничество и повысить уровень координации совместной работы.

В том числе, в 2018 году в целях усиления операции "Тихоокеанский лосось" на Сахалин и в Хабаровский край будут направлены дополнительные группы инспекторов рыбоохраны других территориальных управлений Росрыболовства.

Для повышения результатов рыбоохранных мероприятий и последующего применения рассмотрен опыт противодействия незаконному промыслу лососевых на Камчатке.

Заместитель руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр Тарасов рассказал о схеме взаимодействия во время операции "Путина-2017". В соответствии с утверждённым планом для обеспечения эффективного прохода рыбы от устьев рек до мест нереста, были созданы три вида групп: стационарные, мобильные и оперативные. Задача стационарных постов –круглосуточное патрулирование закрепленных районов ответственности. Мобильные группы постоянно перемещались, следуя по заранее утвержденному маршруту и контролируя каналы возможной транспортировки и сбыта незаконной продукции, в том числе подъездные пути к водоемам со стороны крупных автодорог в районах, наиболее подверженных браконьерскому прессу. Оперативные группы выезжали по сигналам, поступающим по горячей линии рыбоохраны от граждан, а также проверяли работу стационарных и мобильных постов.

В период путины в зоне ответственности Северо-Восточного теруправления было выставлено 45 стационарных постов, одновременно действовало 40 мобильных групп. Общая численность внештатных инспекторов в 2017 году составила 205 человек, что позволило значительно увеличить количество и плотность стационарных постов и групп в местах подверженных браконьерскому промыслу.

Как отметил Александр Тарасов, такое разделение позволило обеспечить круглосуточный режим охраны каждого отдельно взятого участка реки, более эффективно и оперативно организовывать работу рейдовых групп, проводить совместные мероприятия с задействованием межведомственных сил в отдаленных районах.

"Значительно улучшились показатели при проведении рейдов с участием общественных инспекторов. Важен тот факт, что само присутствие общественных инспекторов в рейдовых группах – это элемент открытости, форма доверия населения к деятельности территориального управления в целом", – отметил заместитель руководителя Северо-Восточного теруправления. 

Отдельное внимание на совещании уделено вопросу установки рыбоучетных заграждений (РУЗ). "Решение об установке РУЗов принимает не отраслевая наука, а Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. До сих пор нет единого мнения о пользе или вреде их установки. Но, действительно, количество РУЗов надо сокращать, и последние годы мы движемся в этом направлении. Если пять лет назад ставили примерно 120 рыбоучетных заграждений, то в 2017 году – 24. Нужно выработать четкую методику по их постановке", – сказал руководитель Росрыболовства.

Представители Росрыболовства неоднократно обсуждали проблематику РУЗов на межведомственном уровне, в том числе случаи, когда оценки заполнения нерестилищ на реках с установленными РУЗАми различались.

"Необходимо улучшать взаимодействие с Пограничной службой ФСБ России: договориться на межведомственном уровне и актировать процесс по заполнению нерестилищ совместно. Это особенно актуально для Сахалина, где нужна большая прозрачность. Территориальным управлениям надо привлекать представителей контролирующих смежных ведомств, а также общественных организаций. Прошу коллег не оставлять такие приглашения без внимания", – сказал глава Росрыболовства.

Метки: браконьеры, Путина-2017, Росрыболовство

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