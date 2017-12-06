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Политика

05 декабря 2017, 11:20
Состоялись выборы сопредседателей Совета по морской деятельности при губернаторе Приморья

Состоялись выборы сопредседателей Совета по морской деятельности при губернаторе Приморья

Выборы прошли вчера, 4 декабря

Приморье может и должно вносить предложения в повестку заседаний Морской коллегии при Правительстве РФ. Для этого в крае возобновили деятельность Морского совета при Губернаторе, первое заседание которого провел Андрей Тарасенко в понедельник 4 декабря, сообщает ЕНВ, 

Напомним, что совет по морской деятельности при Губернаторе Приморского края был создан в 2004 году, как постоянно действующий координационный орган, обеспечивающий в интересах реализации национальной морской политики Российской Федерации согласованные действия органов исполнительной власти Приморского края, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, прилегающих к морской акватории и организаций, занимающихся морской деятельностью в Приморье. С 2010 года свою деятельность совет прекратил. И в 2017 году при новом врио губернаторе краевые власти решили возобновить его работу.

В ходе обсуждения, распределения обязанностей и голосования четырьмя сопредседателями совета стали вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин, руководитель ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" Андрей Дрегваль, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, а также командующий Тихоокеанским флотом Минобороны России Сергей Авакянц.

Во время заседания, кроме выбора представителей были обсуждены вопросы об реконструкции и доработке устава Морского Совета, а также создание плана работы на ближайшие полгода.

Метки: АПК, Совет

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