Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК

Вице-губернатор Приморья Александр Юров, который курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и государственного жилищного надзора, покинул свой пост, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Чиновник уволен по собственному желанию с 5 декабря. Его место займет Гагик Захарян. По данным пресс-службы, он имеет большой опыт работы в энергетическом комплексе, занимал руководящие позиции на таких предприятиях, как "Ставропольатомэнергосбыт" в Ставрополе, "Атомэнергосбыт Северо-Запад", "ЭнергоПроект", "Инновационные коммуникационным системы" - в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, в северных районах края из-за нехватки топлива котельные вынуждены были снизить температурный режим. Жители сразу нескольких населенных пунктов пожаловались на холод в квартирах. В ситуации разбираются следственные органы.

По данным региональных властей, Росрезерв предоставит Приморью 20 тыс. мазута для котельных. Также в регионе заработал круглосуточный оперативный штаб для решения проблем с отопительным сезоном.

Между тем, по данным Примгидромета, начало декабря в Приморье будет морозным, в некоторых районах ночами прогнозируются 40-градусные морозы.