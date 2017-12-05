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Политика

04 декабря 2017, 23:00
Выдача виз США в российских регионах возобновится с 11 декабря

Выдача виз США в российских регионах возобновится с 11 декабря

Получить визу можно будет в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке

Генеральные консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз гражданам РФ с 11 декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт посольства США.

В сообщении посольства США в РФ отмечается, что выдача виз все равно будет происходить в ограниченном объеме:

"Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнёрами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США", - упомянул посол США в РФ Джон Хантсман.

Напомним, 23 августа процедура выдачи виз США гражданам России была временно прервана и частично возобновилась 1 сентября. Эти меры приняты американской стороной после призыва Москвы уравнять число сотрудников дипучреждений России и США до 455 человек. Так, персонал США к 1 сентября сократился с цифры, превышающей 1,2 тыс. человек.

Метки: виза, США

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