Выдача виз США в российских регионах возобновится с 11 декабря

Генеральные консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз гражданам РФ с 11 декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт посольства США.

В сообщении посольства США в РФ отмечается, что выдача виз все равно будет происходить в ограниченном объеме:

"Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнёрами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США", - упомянул посол США в РФ Джон Хантсман.

Напомним, 23 августа процедура выдачи виз США гражданам России была временно прервана и частично возобновилась 1 сентября. Эти меры приняты американской стороной после призыва Москвы уравнять число сотрудников дипучреждений России и США до 455 человек. Так, персонал США к 1 сентября сократился с цифры, превышающей 1,2 тыс. человек.