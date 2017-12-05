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Экономика

05 декабря 2017, 00:00
Впервые за двадцать лет "Хендэ" во Владивостоке сменил хозяина

Впервые за двадцать лет "Хендэ" во Владивостоке сменил хозяина

Южнокорейская корпорация Lotte выкупила пятизвёздочный отель

Новым "хозяином" пятизвездочного отеля "Хендэ", расположенного в центре Владивостока, стала южнокорейская корпорация Lotte. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с директором отеля, президентом ООО "Владивостокский бизнес-центр" Ким У Чжуном, сообщают ЕНВ со ссылкой на администрацию Приморского края.

В ходе встречи, обсуждались планы нового владельца по развитию гостиничного бизнеса в Приморье.

По сообщению Ким У Чжуна согласно договору, подписанному корпорацией Lotte с компанией "Хёндэ", отель полностью перейдет в управление корпорации в феврале-марте следующего года.

"Пока мы занимаемся подготовкой и оформлением всех необходимых документов", - подчеркнул президент ООО "Владивостокский бизнес-центр".

По словам Ким У Чжуна, также Lotte приобрела земельный участок в центре Владивостока. Сейчас идет проработка использования данной территории для дальнейшего развития бизнеса в Приморье. Не исключена возможность строительства еще одной гостиницы.

"Корпорация Lotte будет прилагать максимум усилий для развития Приморского края, и мы надеемся, что руководство региона также горячо поддержит новых партнеров, как поддерживала компанию "Хёндэ", - сказал иностранный партнер.

Андрей Тарасенко отметил, что администрация края готова к сотрудничеству с корпорацией Lotte и подчеркнул: "Конечно, мы будем взаимодействовать с корейскими инвесторами и помогать, где нужно".

Врио губернатора региона посоветовал корейским партнерам обратить внимание на возможность приобретения еще одного отеля во Владивостоке - гостиничного комплекса на мысе Бурный. Вероятно, речь идет о гостиницы "Хаятт".

Поблагодарив Андрей Тарасанко за готовность к взаимодействию, Ким У Чжун пообещал обсудить с руководством корпорации  Lotte предложение главы региона.

Отметим, Республика Корея входит в тройку ключевых стран-партнеров Приморья в сфере торговли и инвестиций. Из 1,2 миллиардов долларов, накопленных в экономике края, более 100 миллионов долларов составляют инвестиции из Южной Кореи.

В данный момент в крае осуществляют свою деятельность более 50 южнокорейских предприятий. Компании реализуют проекты в сфере торговли; сельского хозяйства, производства, транспорта и ремонта автотранспортных средств, рыболовства, гостиничного и ресторанного бизнеса и другие.

Для повышения эффективности работы иностранных партнеров на территории Приморья во Владивостоке 24 ноября 2017 года на базе представительства КОТРА открыт центр поддержки корейских инвесторов.

Метки: Lotte, гостиница, Хёндэ

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