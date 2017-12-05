Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился

Во Владивостоке завершился прием документов от претендентов на должность главы Владивостока. В конкурсную комиссию в последний день приема заявок, (4 декабря) поступили документы от 14 претендентов. На данный момент всего на пост мэра города претендует 60 человек, сообщают ЕНВ со ссылкой на Думу города Владивостока.

Следующим этапом станет проверка комиссией представленных документов, итоги которой будут подведены 13 декабря.

Напомним, что к кандидатам предъявляются следующие требования: это могут быть граждане РФ не моложе 21 года с высшим образованием и наличием стажа работы не менее пяти лет на руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансового права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы.

Прошедшие проверку документов кандидаты, пройдут собеседование в рамках которого участникам нужно будет представить себя перед комиссией как перспективного руководителя, а именно: проявить свои лидерские качества, предъявить собственную стратегию развития муниципального образования.

Прошедшие конкурсный отбор участники будут представлены на голосование депутатов городской Думы 22 декабря.

Согласно действующему законодательству депутаты Думы города Владивостока принимают непосредственное участие в голосовании по выбору главы. Голосование пройдет на альтернативной основе из нескольких кандидатов на заседании Думы.

В состав конкурсной комиссии вошли: врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский, депутаты Думы города Владивостока: Виктор Аблапов ("Единая Россия"), Геннадий Куликов (КПРФ), Виктор Федоров ("Единая Россия"), Владимир Исаков ("Едная Россия").

Полный список кандидатов на пост мэра города Владивостока:

Гиталенко Никита Григорьевич, временно не работает; Малахов Александр Валентинович, руководитель адвокатского кабинета "Вектор права"; Бабкин Сергей Александрович, главный специалист отдела претензионной работы Службы по взысканию долгов ПАО СКБ Приморье "Примсоцбанк"; Полещук Дмитрий Владимирович, заместитель начальника отдела претензионной работы ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", Фильков Александр Иванович, директор ООО "Аромарос-ДВ"; Кулаков Михаил Александрович, временно не работает; Алимов Сергей Григорьевич, временно не работает; Ломакин Егор Владимирович, генеральный директор ООО "Азия Тайрс энд Партс", Пекут Станислав Владимирович, директор ООО "Технодом", Васюкевич Вадим Аркадьевич, временно не работает; Рындина Татьяна Николаевна, временно не работает; Вишняк Геннадий Валерьевич, заместитель генерального директора Исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье"; Володин Алексей Сергеевич, временно не работает; Булгаков Евгений Владимирович, главный энергетик ООО "Энерго-Монтаж"; Пенязь Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО "Веросса", Веркеенко Виталий Васильевич, генеральный директор ООО "ТРК "Приморское кольцо"; Ерофеев Евгений Сергеевич, заместитель директора КГАУ "Примгосэкспертиза"; Ким Георгий Николаевич, временно не работает; Мильвит Сергей Владимирович, артист-вокалист ФГКУ "Ансамбль песни и пляски ТОФ"; Зарипова Ирина Валерьевна, генеральный директор ОАО "Центр дезинфекции в Приморском крае"; Субботин Александр Игоревич, временно не работает; Вакулич Максим Олегович, главный специалист отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока; Канюков Владимир Павлович, директор хозяйственно-технического отдела ООО "Лас Вегас"; Майоренко Виктор Васильевич, директор ООО "Тагрис"; Гембарский Юрий Владимирович, генеральный директор ООО "Экспресс Корона"; Скоробулатов Геннадий Геннадьевич, временно не работает; Васильев Василий Александрович, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата; Гнездилов Вячеслав Николаевич, сведения не представлены; Блинов Евгений Михайлович, сторож, ЖЭО № 1 "Владивостокская" Сторож, ЖЭО № 1 "Владивостокская"; Димиденко Юрий Вадимович, временно не работает; Калашникова Инна Васильевна, временно не работает; Водзинский Константин Владимирович, ОА "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", член совета директоров, председатель комитета по туризму, АО "Сахалинский ТИСИЗ", председатель совета директоров; Кравченко Александр Александрович, заместитель директора по правовым вопросам ООО "Движение ДВ" ; Худяков Александр Николаевич, финансовый директор ООО "АО Дельта-ДВ"; Чемерис Игорь Святославович, исполнительный директор ООО "НИПИИ ЭТ "Энерготранспроект"; Богданенко Константин Сергеевич, директор по развитию ООО "ВЛ-Парк"; Абросимов Сергей Владимирович, генеральный директор ООО "Авто-Профи". Горовчук Денис Николаевич, первый заместитель генерального директора ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края"; Гращенко Александр Николаевич, временно не работает; Жердев Виктор Александрович, начальник ОМТО ТС ДВ Таможенное управление; Слесарев Константин Александрович, временно не работает; Журавлев Петр Владимирович, временно не работает; Есино Павел Николаевич, генеральный директор ООО "МоторВладивосток"; Кульчицкий Игорь Иосипович, начальник отдела по работе в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево Администрации г. Долгопрудного; Ильин Евгений Николаевич, заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по ЖКХ; Бачериков Алексей Владимирович, инженер-программист ООО "Приморский центр сертификации"; Куликов Александр Анатольевич, временно не работает; Литвинов Алексей Александрович, первый заместитель главы города Владивостока; Савченко Валерий Викторович, коммерческий директор ООО "Сава Трейд"; Воробьев Павел Борисович, директор по информационной безопасности ЗАО "Сервер-Центр" Безгодков Алексей Игоревич, генеральный директор ООО "Инвестиционная компания Гарант Строй"; Посельский Константин Эдуардович, генеральный директор ООО "Азия-Монолит"; Юртаев Александр Григорьевич, АО "ДГК" филиал Приморская генерация, структурное подразделение; Ершов Роман Александрович, НП "Домовой контроль", директор Киреев Кирилл Борисович, ОО "ЖЭУ-7", заместитель директора; Музалевский Роман Сергеевич, ООО "Дорина", коммерческий директор; Тирских Иван Евдокимович, заместитель технического директора АО Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика"; Козачук Дмитрий Анатольевич, начальник юридического отдела ООО "Управляющая компания Первореченского района"; Титков Роман Владимирович, генеральный директор ПАО "Дальприбор"; Лазебных Елена Юрьевна, генеральный директор ООО "Восток Деловой".

Напомним, 1-й этап конкурса состоится 13 декабря, 2-й этап стартует 15 декабря 2017 года.