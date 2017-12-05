Южная Корея и США проводят самые массовые в истории двусторонних отношений военно-воздушные учения

Буквально через неделю после испытания нового типа ракет военными и властями КНДР Южная Корея и Соединенные Штаты начали крупнейшие в истории проведения операций военно-воздушные учения сегодня, 4 декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Ежегодные американо-южнокорейские учения Vigilant Ace будут продолжаться до пятницы. При этом, будут задействованы шесть истребителей F-22 Raptor. Всего же, в ходе учебных маневров свои очередные испытания проведут более 230 самолетов. Северная Корея уже осудила эти учения.

По словам представителей ВВС США в Южной Корее, около 12 тысяч американских военнослужащих, в том числе, из числа морских пехотинцев и личного состава военно-морских сил, присоединятся к южнокорейским коллегам. По сообщениям южнокорейских СМИ, в учениях примут участие также американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Однако, пресс-секретарь ВВС США не смог подтвердить эту информацию.

Совместные учения направлены на повышение готовности и оперативных возможностей по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове, заявили американские военные до начала учений. Напомним, совместные тренировки проходят всего через неделю после последних северокорейских ракетных испытаний.

По сообщению властей КНДР, ракета "Хвасон-15" оснащена сверхмассивной тяжелой боеголовкой, способной поражать цели на всей материковой территории США. Однако, американские эксперты по-прежнему пытаются это опровергнуть. Власти Северной Кореи обвинили президента США Дональда Трампа в том, что он создал напряженность в регионе. Также Пхеньян выразил недовольство в отношении проведения учений у своих границ.

Комитет Северной Кореи по мирному воссоединению страны в воскресенье назвал Дональда Трампа "безумным". В ведомстве добавили, что учения подтолкнут и без того острую ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны.