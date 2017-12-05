В Октябрьском районе приморские парламентарии провели совместный прием граждан

Совместный прием граждан провели в селе Покровка депутат Государственной Думы Сергей Сопчук и заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Кузьменко. Также вместе с парламентариями отвечал на вопросы земляков и старался помочь в решении их проблем глава Октябрьского района Александр Камлёнок, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Всего к народным избранникам поступило 26 обращений из разных населенных пунктов района. Основные вопросы, которые жители районного центра и поселка Липовцы, сел Заречное, Поречье, Струговка и Фадеевка поднимали в ходе встречи с депутатами, касались жилищно-коммунальной сферы и благоустройства, реализации противопаводковых мероприятий и выплаты компенсаций за подтопление домов и приусадебных участков в результате стихийных бедствий.

Так, практически с одинаковой проблемой пришли к парламентариям пенсионерка из Покровки Любовь Петрова и жительница села Заречное Елена Комлева. Они пожаловались на неудовлетворительное состояние кюветов и мелиоративных каналов и, как следствие этого, затопление домовладений во время сильных дождей. "В связи со строительством водовода к домам микрорайона Северный были перекопаны и уничтожены кюветы по нашей улице Мелиораторов. Теперь мы постоянно тонем, - поделилась наболевшим Любовь Петрова. - В подвале круглый год стоит вода, в доме – сырость, и я ничего не могу с этим сделать". Глава Октябрьского района Александр Камлёнок пообещал заявительнице лично выехать на место и вместе с ней разобраться с тем, как исправить ситуацию.

Еще один адрес, куда Александру Камлёнку необходимо приехать в самое ближайшее время вместе с представителем жилищной инспекции, определился в ходе общения со старшей по многоквартирному дому Людмилой Капшеевой. Она рассказала депутатам о сложностях с отоплением: "Уже третий год наш дом по переулку Рабочему очень плохо отапливается, но я нигде не могу этого доказать. В моей угловой квартире всего 17 градусов, когда же по вызову приходит контроль со своими хитрыми приборами, фиксируется температура в 19,5 градусов. При этом, на наши попытки выяснить, в чем причина чуть теплых батарей, нам говорят, что существует тепловой график. Но почему люди, живущие в центре Покровки, открывают в своих квартирах окна из-за жары, а мы вынуждены мерзнуть?"

Проблему реконструкции системы водоснабжения в районном центре поднял пенсионер Владимир Тяжов, который обратился к парламентариям с просьбой оказать содействие в возобновлении проекта строительства нового водозабора на Крестьянском месторождении. Однако, как пояснил глава Октябрьского района, существует еще один, менее затратный путь улучшения качества воды в селе Покровка. Это строительство станции УФ-фильтров и обезжелезивания на ныне существующем водозаборе. Заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко пообещал присутствующим проработать каждый из этих вариантов с профильным краевым департаментом и вице-губернатором Александром Юровым, курирующим сферу ЖКХ, чтобы четко понимать, какую помощь территории готов оказать край в решении "водного" вопроса.

Предметом обращения супругов Лилии и Виктора Синявских стала необходимости ремонта крыши Дома культуры в поселке Липовцы. Сергей Кузьменко отметил, что сделать это можно в рамках партийной программы "Местный дом культуры", которая реализуется за счет софинансирования из краевого и муниципального бюджетов. Предварительная договоренность о выделении средств по этой программе Октябрьскому району уже достигнута, и теперь, чтобы их получить, необходимо представить смету будущего ремонта. К ее подготовке и корректировке парламентарий попросил подключиться главу района Александра Камлёнка.

Много нареканий у жителей также вызвали тарифы на вывоз мусора и неудовлетворительная работа общественной бани в селе Покровка, вопросы предоставления услуги электроснабжения ненадлежащего качества в селе Струговка и состояние дорог в поселке Липовцы. Пенсионерка Раиса Спорышева, относящаяся к категории граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, и библиотекарь Ирина Береза, одна воспитывающая двоих детей, просили депутатов о помощи в решении жилищной проблемы. Каждое обращение парламентарии взяли в работу. Для более детального выяснения ситуации их помощники направят запросы в соответствующие органы власти, ресурсоснабжающие организации. А присутствие на приеме представителей районных и поселковых властей позволило депутатам быстро вникнуть в проблемы заявителей.

"Сегодня в одном кабинете собрались представители трех уровней власти, - отметил особенность нынешнего приема граждан депутат Госдумы Сергей Сопчук. – Эффективность такой работы, на мой взгляд, намного выше. Ко всем вопросам мы относимся внимательно и сразу распределяем, кто из нас и какой вопрос будет решать, чтобы оперативнее помочь людям".

По словам Сергея Кузьменко, часто люди приходят на встречу с народными избранниками, чтобы их просто услышали: "Дать человеку возможность выговориться, проявить человеческую заинтересованность – бывает, уже полдела. А совместные приемы с представителями исполнительной власти позволяют решить большую часть проблем, как говорится, на коротком плече. Так как львиная доля обращений – вопросы местного значения".