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Общество

04 декабря 2017, 16:00
В декабре приморские судебные приставы проведут масштабные рейды

В декабре приморские судебные приставы проведут масштабные рейды

В рейдах задействованы все районные отделы судебных приставов Приморья

В рамках акции "В Новый год - без долгов" судебные приставы нанесут массовые визиты должникам по таким социально значимым категориям исполнительных производств, как взыскание задолженности по алиментным платежам и заработной плате, сообщает ЕНВ.

В рейдах задействованы все районные отделы судебных приставов Приморья. В частности, во Владивостоке к работникам отдела судебных приставов по взысканию алиментных платежей присоединились работники других структурных подразделений УФССП России по Приморскому краю, охватив, таким образом, практически все улицы города.

В ходе рейдовых мероприятий судебные приставы совершают выезды по месту регистрации и проживания неплательщиков с целью проверки их имущественного положения и наложения ареста на имущество. Кроме этого, должникам вручаются уведомления о применении таких мер, как ограничение в специальном праве и ограничение в праве выезда за границу.  В отношении граждан, не исполняющих судебные решения о выплате алиментов более 2 месяцев, судебные приставы составляют протоколы в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов либо административный арест до 15 суток, либо административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

К слову, по состоянию на 1 ноября этого года на исполнении в УФССП России по Приморскому краю находилось более 21 тысячи  исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Общая сумма задолженности составила более 1,7 млрд. рублей. Судебными приставами вынесено 8,5 тысяч постановлений об ограничении неплательщиков алиментов в праве выезда за границу и более 5 тысяч - об ограничении в специальном праве.   

Общероссийские рейды по различным категориям исполнительных производств будут проходить по всей стране в течение всего декабря. Так, следующие массовые рейды пройдут в рамках исполнительных производств о взыскании фискальных платежей, задолженности в пользу топливно-энергетических организаций, а в конце месяца особенное внимание будет уделено исполнению исполнительных документов неимущественного характера, в том числе о приостановлении деятельности организаций.   

Метки: акция, долг, приставы

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