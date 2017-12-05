Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

04 декабря 2017, 15:30
В Китае памятник "Терракотовая армия" свяжут с заповедником панд высокоскоростным ж/д сообщением

В Китае памятник "Терракотовая армия" свяжут с заповедником панд высокоскоростным ж/д сообщением

Время движения поезда между Сианем и Чэнду должно сократиться с 11 до 3,5 часов

В среду в западном Китае будет запущена новая высокоскоростная железная дорога протяженностью 658 км, которая свяжет город Сиань, где находится всемирно известное мемориальное захоронение "Терракотовая армия", с городом Чэнду, расположенным в центральной зоне национального заповедника панд, сообщает ЕНВ.

 Как сообщает государственное новостное агентство "Синьхуа", при максимальной скорости движения поездов до 250 километров в час новая линия сократит железнодорожное путешествие между двумя городами примерно с 11 до 3,5 часов. На строительство магистрали, которую прокладывали в условиях горной местности, ушло пять лет. При возведении линии "Сиань-Чэнду" было построено 127 мостов через реки Хуанхэ и Янцзы, а также 34 тоннеля. Новая линия не будет самой быстрой в Китае, но она станет ключевой частью национальной высокоскоростной железнодорожной системы страны. Продажи билетов на поезда начались в воскресенье. Билет второго класса стоит 263 юаня (40 долларов США).

За последние десять лет высокоскоростная железнодорожная сеть в Китае выросла из ничего до 22 тысяч км путей. Это самая большая система высокоскоростных железных дорог в мире. Китай планирует к 2020 году увеличить этот показатель до 30 тысяч км, связав, таким образом, 80 процентов крупных городов страны. Огромные инвестиции Китая в развитие железных дорог были предусмотрены в планах "пятилетки", а также в рамках инициативы "Один пояс – один путь", включенной на последнем национальном съезде в устав КПК.

Впрочем, быстрая реализация новой железнодорожной инфраструктуры уже вызвала проблемы с безопасностью. Так, в прошлом месяце национальный оператор "Китайские железные дороги" оштрафовал различные компании, участвующие в строительстве высокоскоростной линии "Шанхай-Куньмин", за нарушения, выявленные в ходе проектирования части магистрали в провинции Гуанчжоу.

После смертельного столкновения поездов в юго-восточном городе Вэньчжоу в 2011 году, законодатели страны ввели ограничение на скорость поездов в 300 километров в час. Только недавно, в рамках реализации проекта это ограничение было снято.

Строительство железных дорог в Китае также может привести к экологическим проблемам. Так, маршрут "Сиань-Чэнду" пересекает экологически чистый район гор Циньлин, естественную границу между северным и южным Китаем. В этом районе обитают многие виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, в том числе, гигантские панды и красноногие ибисы.

Метки: железная дорога, Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Власти Китая предупредили, что обмен студентами с Северной Кореей, возможно, будет прекращенВласти Китая предупредили, что обмен студентами с Северной Кореей, возможно, будет прекращен
01 декабря 2017, 14:00
Желающих среди студентов отправиться в КНДР по обмену все меньше и меньше
В Гонконге разработано удостоверение личности нового типаВ Гонконге разработано удостоверение личности нового типа
30 ноября 2017, 19:00
Карта нового поколения отличается от предыдущей повышенной защищенностью данных и фотографией с более высоким разрешением
Китайские военные провели учения вблизи границы с КНДР при -17 CКитайские военные провели учения вблизи границы с КНДР при -17 C
29 ноября 2017, 10:10
Это первые регулярные учения пограничных войск, которые происходят после закрытия моста между КНР и КНДР

Последние новости

Приморские ученые возмущены: незаконный вылов дельфина могут оценить в 5 тысяч рублейПриморские ученые возмущены: незаконный вылов дельфина могут оценить в 5 тысяч рублей
05 декабря 2017, 20:00
Ущерб от браконьерского промысла установлен выше, чем для морских млекопитающих
В российском МИДе прокомментировали информацию о выдаче виз СШАВ российском МИДе прокомментировали информацию о выдаче виз США
05 декабря 2017, 19:30
Комментарий дал департамент информации и печати МИД России
На ДВЖД начала работу смешанная пограничная железнодорожная комиссияНа ДВЖД начала работу смешанная пограничная железнодорожная комиссия
05 декабря 2017, 19:20
Стороны обсудят итоги работы трех пограничных дорог

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
24.11.2017 09:10
Глава Минтруда: Бедных пенсионеров в стране нет 1
25.11.2017 14:00
Строительная компания из Гонконга подарит электромобили покупателям своих квартир 1
29.11.2017 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края 1
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+