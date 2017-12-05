В Китае памятник "Терракотовая армия" свяжут с заповедником панд высокоскоростным ж/д сообщением

В среду в западном Китае будет запущена новая высокоскоростная железная дорога протяженностью 658 км, которая свяжет город Сиань, где находится всемирно известное мемориальное захоронение "Терракотовая армия", с городом Чэнду, расположенным в центральной зоне национального заповедника панд, сообщает ЕНВ.

Как сообщает государственное новостное агентство "Синьхуа", при максимальной скорости движения поездов до 250 километров в час новая линия сократит железнодорожное путешествие между двумя городами примерно с 11 до 3,5 часов. На строительство магистрали, которую прокладывали в условиях горной местности, ушло пять лет. При возведении линии "Сиань-Чэнду" было построено 127 мостов через реки Хуанхэ и Янцзы, а также 34 тоннеля. Новая линия не будет самой быстрой в Китае, но она станет ключевой частью национальной высокоскоростной железнодорожной системы страны. Продажи билетов на поезда начались в воскресенье. Билет второго класса стоит 263 юаня (40 долларов США).

За последние десять лет высокоскоростная железнодорожная сеть в Китае выросла из ничего до 22 тысяч км путей. Это самая большая система высокоскоростных железных дорог в мире. Китай планирует к 2020 году увеличить этот показатель до 30 тысяч км, связав, таким образом, 80 процентов крупных городов страны. Огромные инвестиции Китая в развитие железных дорог были предусмотрены в планах "пятилетки", а также в рамках инициативы "Один пояс – один путь", включенной на последнем национальном съезде в устав КПК.

Впрочем, быстрая реализация новой железнодорожной инфраструктуры уже вызвала проблемы с безопасностью. Так, в прошлом месяце национальный оператор "Китайские железные дороги" оштрафовал различные компании, участвующие в строительстве высокоскоростной линии "Шанхай-Куньмин", за нарушения, выявленные в ходе проектирования части магистрали в провинции Гуанчжоу.

После смертельного столкновения поездов в юго-восточном городе Вэньчжоу в 2011 году, законодатели страны ввели ограничение на скорость поездов в 300 километров в час. Только недавно, в рамках реализации проекта это ограничение было снято.

Строительство железных дорог в Китае также может привести к экологическим проблемам. Так, маршрут "Сиань-Чэнду" пересекает экологически чистый район гор Циньлин, естественную границу между северным и южным Китаем. В этом районе обитают многие виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, в том числе, гигантские панды и красноногие ибисы.