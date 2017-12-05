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Экономика

04 декабря 2017, 15:20
Будущие резиденты СПВ за неделю подали 16 заявок на проекты на Дальнем Востоке

Будущие резиденты СПВ за неделю подали 16 заявок на проекты на Дальнем Востоке

Наиболее заметные проекты будут реализованы в сфере туризма и отдыха

На минувшей неделе АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписала 16 соглашений об инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток (СПВ). Новые резиденты планируют вложить в свои проекты 4,8 млрд рублей, создав в регионе 787 новых рабочих мест, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

На развитие туризма в Приморском крае нацелена компания "СТРАТЕГ", планирующая построить "Парк народов мира" в пригороде Владивостока. Каждый посетитель парка, по заявлению инвестора, сможет найти себе развлечение по вкусу. На площади в 20,4 гектара разместятся более 20 основных объектов, в числе которых площадки для проведения мероприятий, зоны для отдыха и проживания, а также уникальный выставочный павильон с экспозициями фигур представителей всех стран мира. Открытие парка "для жизни и отдыха в гармонии с природой" намечено на 2022 год.

"Мы надеемся на предложенную государством поддержку в выполнении столь интересного и экономически выгодного для Приморского края проекта. Проект большой, поэтому очень рассчитываем на преференции свободного порта Владивосток", - сказала генеральный директор ООО "СТРАТЕГ" Оксана Иванова. 

Еще один новый резидент СПВ намерен создать комплекс объектов гостинично-туристической инфраструктуры в Приморье и на Камчатке. Соглашение между АО "КРДВ" и ООО "ТурПримКам" предполагает возведение сразу четырех объектов: аквапарка с гостиницей и водно-оздоровительным центром в городе Уссурийске, летней базы отдыха в поселке Шкотово и гостиницы в Петропавловске-Камчатском уровня 3 "звезды". Резидент рассчитывает, что проект привлечет на территорию Дальнего Востока как российских, так и иностранных туристов.

"Самое главное – это льготный налоговый режим. Общая система налогообложения для нас в настоящее время неподъемна. Второе, на что мы рассчитываем, – это упрощенное получение свободной земли под строительство рядом с нашими участками", – пояснил представитель ООО "ТурПримКам"Никита Муравьев.

Соглашение о строительстве коммерческой и жилой недвижимости подписано с компаниями "ВВЛ-Приоритет", "АВЕРС" и "Инновационные технологии". Оказывать услуги в области автомобильного сервиса будут ООО "ПримАвтоСервис" и ООО "АЛЬБАТРОС". Выращивать женьшень и заниматься обработкой древесины намерена компания "Фортуна". Проект по снабжению судов пресной водой планирует реализовать ООО "Морская компания "Свободный Порт Ванино". Предприятие "СОЮ-З" собирается выращивать племенные породы крупного и мелкого рогатого скота.

Перевозить уголь в Углегорском городском округе Сахалинской области в статусе резидента СПВ будет компания "ОГК Логистик". Кроме того, инвестиции будут направлены на строительство складского комплекса, гаражей и боксов, организацию автостоянок, производство судовых насосов и ремонт грузовых вагонов.

Положительное решение было принято по заявке ООО "ВладСтройГрупп", которое в качестве резидента СПВ намеревается построить современный жилой комплекс с подземным паркингом.

На сегодняшний день количество всех соглашений, подписанных АО "Корпорация развития Дальнего Востока" с резидентами свободного порта Владивосток, достигло 364. Сумма планируемых инвестиций составляет 352,7 млрд рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится 33 377 новых рабочих мест.

Метки: отдых, СПВ, туризм

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