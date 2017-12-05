Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр хочет отменить результаты Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании накануне заявил, что цели, обозначенные в ходе кампании по выходу страны из ЕС, теперь явно не соответствуют действительности. Именно поэтому британские избиратели заслуживают повторного референдума, сообщает ЕНВ.

Тони Блэр подтвердил, что он будет пытаться отменить результаты Brexit. По его словам, заявления, сделанные в ходе референдумной кампании 2016 года, о том, что Великобритания, которая отчисляла 350 миллионов фунтов в неделю в бюджет ЕС, будет тратить эти деньги на систему здравоохранения, теперь представляется ложными. В своём интервью в воскресенье бывший британский премьер-министр охарактеризовал нынешнюю "обваливающуюся" национальную систему здравоохранения как "национальную трагедию".

"Когда появляются новые факты, я думаю, что люди имеют право передумать", - сказал Тони Блэр, который всегда был ярым противником Brexit. Отвечая на вопрос о том, является ли отмена Brexit его целью, Блэр ответил: "Да, именно так". Политик отверг аргумент о том, что он бросает вызов воле народа.""Воля народа не является чем-то непреложным. Люди могут изменить свое мнение, если обстоятельства меняются", - сказал он. В качестве измененного обстоятельства он приводит недостаток финансирования сферы здравоохранения, который, по мнению Тони Блэра, может привести к тому, что люди изменят свою позицию по поводу выхода страны из ЕС, если им будет предоставлена ​​возможность проголосовать снова.

"Многие люди проголосовали за Brexit на том основании, думая, что если страна выйдет из Евросоюза, то деньги, которые уходили в ЕС, могут быть потрачены на другие вопросы в самой Великобритании, в том числе, и на здравоохранение. И это было очень конкретное обещание, которое сделали организаторы референдума о выходе из ЕС", - сказал Тони Блэр. Он добавил, что никаких дополнительных денег в бюджете на здравоохранение с того времени не появилось. Таким образом, по мнению экс-премьера, лозунг сторонников референдума об увеличении финансирования здравоохранения оказался ложным.

Однако, бывший премьер-министр Великобритании согласился с тем, что некоторые люди никогда не изменят своей позиции по референдуму. "Есть люди, которые считают, что членство в Европейском союзе несовместимо с национальным суверенитетом. Я с этим не согласен, но они очень сильно придерживаются этой точки зрения. Никто не собирается их переубеждать", - отметил он.

В то же время, Тони Блэр сказал, что есть значительная группа людей, особенно среди сторонников "лейбористов", которые поддержали Brexit из-за экономических и культурных проблем. По его словам, их можно было бы переубедить.