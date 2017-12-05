На перекрестке улицы Светланской с Океанским проспектом перевернулся грузовик

В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 27 по улице Светланская. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, сообщает ЕНВ.

Установлено, что 39-летний водитель автомобиля Френч Лайнер с грузовым прицепом двигался со стороны Алеутской в направлении Океанского проспекта. В районе дома № 27 по улице Светланская водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомашины набок. Отметим, что масса груза составила 25 тонн. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте ДТП работает крановая установка, проводится подъем большегруза. Движение автотранспорта осуществляется по двум полосам из четырех, с левой стороны дороги.

В отношении 39-летнего водителя грузовика (жителя города Артема) вынесено постановление по делу об административном правонарушении за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками (п. 1.3 ПДД РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа.

На момент происшествия стаж вождения водителя Френч Лайнера составил 18 лет. Автомашина принадлежит физическому лицу.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства, спровоцировавшие аварийную ситуацию на дороге.