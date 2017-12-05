Эксперты премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток приступят к работе через 30 дней

Команда экспертов премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток сформирована. В ее состав вошли 16 специалистов, занятых в сфере профессиональных коммуникаций и продвижения стратегических инициатив, СМИ и маркетинга. В первые дни января им предстоит дистанционно оценить уровень мастерства своих коллег и определить лучшие проекты в области развития общественных связей и маркетинга, реализованные в регионе в уходящем году, сообщает ЕНВ.

Традиционно в составе конкурсной комиссии – как новые члены, так и те, кто уже неоднократно участвовал в работе экспертного совета дальневосточной премии. Это теоретики и практики в области связей с общественностью и маркетинга, специалисты из госструктур и крупнейших частных компаний из различных субъектов Дальневосточного федерального округа - Приморья, Хабаровского края, Камчатского края, Москвы. Такой подход позволяет учесть многообразие мнений, которое высказывают профессионалы от разных территорий ДВФО, и обеспечить максимальную непредвзятость при оценке проектов. Председателем экспертного совета стал Станислав Наумов, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Эксперты региональной премии будет завершат дистанционно голосование 13 января. А 15 января будет оглашен шорт-лист, куда войдут по три лучших проекта в каждой номинации. В конце января во Владивостоке состоятся презентации проектов, вошедших в шорт-лист премии. Эксперты также объявят имена лауреатов региональной премии и назовут лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Напомним, прием заявок и проектов на премию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток завершится 26 декабря. Таким образом, у всех желающих остается три недели для того, чтобы заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru и прислать свои проекты в адрес оргкомитета (для отображения адреса необходимо включить JavaScript) . Участие в конкурсе бесплатно, а количество заявленных проектов не ограничено.