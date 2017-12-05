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Экономика

04 декабря 2017, 13:10
Во Владивостоке появится современный автосервис

Во Владивостоке появится современный автосервис

В дальнейшем предприятие планирует создание сети придорожно-складских комплексов

Востребованный проект, дополняющий инфраструктуру города, реализуется в рамках свободного порта Владивосток. Соответствующее соглашение между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и инвестором проекта ИП "Оратовский Денис Олегович" было подписано год назад. А в декабре 2017 года уже запланирован ввод объекта в эксплуатацию, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Этого срока резиденту оказалось достаточно, чтобы завершить строительство помещений, оснащенных для техобслуживания автомобилей и складов, подвести коммуникации и электричество, выполнить внешнюю отделку здания. Остались последние штрихи. Площади, которые будут предоставлены арендаторам для организации станции технического обслуживания автомобилей, автомойки и складских помещений, размещены в производственно-торговой зоне Владивостока на улице Выселковой, где спрос на данный вид услуг остается стабильно высоким. А наличие льгот резидента СПВ сыграет решающую роль в предоставлении конкурентоспособных цен на аренду. В свою очередь современное оборудование, прилегание основного здания к дороге и удобная парковка рассчитаны как на автовладельцев, так и клиентов складского комплекса. В дальнейшем предприятие планирует создание сети придорожно-складских комплексов на территории Владивостока.

"Ожидаю, что статус резидента свободного порта Владивосток позволит в полной мере воспользоваться льготами и преференциями, - рассказал руководитель проекта Денис Оратовский. - Пока мы находимся на этапе строительства, завершить которое планируем уже в декабре этого года. Высокая оперативность сотрудников Корпорации развития Дальнего Востока позволила заключить соглашение об инвестиционной деятельности в намеченные сроки".

Метки: автосервис

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