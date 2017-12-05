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Общество

04 декабря 2017, 13:00
Лучшим объединением Тихоокеанского флота признана Приморская флотилия разнородных сил

Лучшим объединением Тихоокеанского флота признана Приморская флотилия разнородных сил

По итогам года командирам лучших соединений Приморской флотилии вручены призы, грамоты, ряду военнослужащих объявлена благодарность

По итогам учебного года лучшим объединением Тихоокеанского флота (ТОФ) признана Приморская флотилия разнородных сил, которой командует контр-адмирал Сергей Жуга. Второе место в итоговом рейтинге по совокупности показателей по различным видам подготовки занимают подводные силы ТОФ. На третьем месте - объединённое командование войск и сил на Северо-востоке, сообщает ЕНВ.

В течение года соединения из состава Приморской флотилии наиболее интенсивно решали задачи в море и показали высокий уровень подготовки. Временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов отметил, что из 21 захода в иностранные порты, которые выполнили моряки ТОФ, 17 осуществили именно корабли Приморского объединения. В настоящее время отряд кораблей соединения надводных кораблей также выполняет задачи в дальней зоне.

Боевые корабли флотилии представляли Россию в ходе международных учений "Морское взаимодействие-2017", "Индра-2017" и "Сарекс-2017".

По итогам года командирам лучших соединений Приморской флотилии вручены переходящие призы командующего Тихоокеанским флотом по видам подготовки, а также почетные грамоты, ряду военнослужащих объявлена благодарность.

Метки: ТОФ

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