Лучшим объединением Тихоокеанского флота признана Приморская флотилия разнородных сил

По итогам учебного года лучшим объединением Тихоокеанского флота (ТОФ) признана Приморская флотилия разнородных сил, которой командует контр-адмирал Сергей Жуга. Второе место в итоговом рейтинге по совокупности показателей по различным видам подготовки занимают подводные силы ТОФ. На третьем месте - объединённое командование войск и сил на Северо-востоке, сообщает ЕНВ.

В течение года соединения из состава Приморской флотилии наиболее интенсивно решали задачи в море и показали высокий уровень подготовки. Временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов отметил, что из 21 захода в иностранные порты, которые выполнили моряки ТОФ, 17 осуществили именно корабли Приморского объединения. В настоящее время отряд кораблей соединения надводных кораблей также выполняет задачи в дальней зоне.

Боевые корабли флотилии представляли Россию в ходе международных учений "Морское взаимодействие-2017", "Индра-2017" и "Сарекс-2017".

По итогам года командирам лучших соединений Приморской флотилии вручены переходящие призы командующего Тихоокеанским флотом по видам подготовки, а также почетные грамоты, ряду военнослужащих объявлена благодарность.