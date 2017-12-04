Необычный "флэш-моб" прошел рядом с "Фетисов-Ареной" сегодня, 3 декабря. 23 сверкающих электромобиля выстроились в форме "розетки" с вопросительным знаком, символизирующих набивший оскомину вопрос: когда в Приморском крае появятся мобильные зарядки для экологически чистых машин? Участники акции убеждены, что только депутатский запрос может "пробить" броню административных барьеров, сообщает ЕНВ.

Несмотря на порывистый ветер, создающий в совокупности с морозом не самые комфортные условия для воскресных прогулок, для участия во флэш-мобе на площадку близ КСК "Фетисов - Арена" к 12.00 подъехало 23 активиста. Примечательно, что данная акция одновременно стартовала в Хабаровске, Находке и Комсомольске на Амуре.

Цель мероприятия - обратить внимание общественности на отсутствие со стороны властей интереса к созданию инфраструктуры для комфортного использования экологически чистых электромобилей на территории Приморского края. Проще говоря, окончание года Экологии – не за горами, борьба за чистый воздух разворачивается по всей России, число электромобилей в Приморье растет в геометрической прогрессии, а "розеток" для них как не было, так и не предвидится в ближайшей перспективе.

Помощник депутата Госдумы РФ Алексея Корниенко Максим Шинкаренко пояснил: "Мы собираемся здесь для мирного флеш-моба с целью обратить на наши проблемы внимание властей. Сейчас автомобили построят "рисунок" в форме розетки и вопросительного знака, эту фотографию с подписанной петицией мы отправим депутату Госдумы Алексею Корниенко, а он направит депутатский запрос дальше "наверх". Надеемся, таким образом, дело сдвинется с мертвой точки".

Сказать по правде, дело "двигается" уже не первый месяц. С одной стороны есть федеральная программа, в рамках которой ПАО "Россети" готово работать в направлении развития инфраструктуры электромобилей. С другой стороны, на эти цели, по мнению активистов, администрация не выделяет землю.

"Сейчас владельцы "электричек" вынуждены заправляться кто как может - в своих квартирах, гаражах, во дворе, при этом, расход в денежном эквиваленте потрясающий - 300-500 рублей в месяц. Для сравнения, на бензиновой машине мои затраты на топливо превышали 15 тыс. ежемесячно", - рассказал главный специалист программы МБА, по совместительству владелец электромобиля Анатолий Веревкин. Он добавил, что в рамках федеральной программы, такие станции установлены в городах, где количество таких автомобилей - единицы.

Максим Шинкаренко подключился к разговору: "Например, в Тюмени уже установлено пять зарядных станций, при наличии всего десяти электромобилей! В Самаре еще интереснее - таких авто еще нет в наличии, а инфраструктура строится. По нашим данным, в 2016 году через нашу таможню прошло 385 электромобилей, в этом году - 705 и число желающих ездить на "чистой" и современной машине растет. Но инфраструктуры-то как не было, так и нет! Насколько мне известно, землю под станции не дает администрация Владивостока и этот вопрос необходимо решать. Один человек, кстати, возглавляющий МФЦ, купил за свои деньги станцию зарядки, но пока остались проблемы с программным обеспечением", - пояснил Шинкаренко.

Напомним, как писали СМИ, "в ноябре любителей электрокаров потрясла долгожданная новость - руководители сетей АЗС во Владивостоке начали подготовку к осуществлению постановления правительства России, согласно которому к перечню минимально необходимых услуг, которые оказываются на сервисах и АЗС, добавлены зарядные колонки для транспортных средств с электродвигателями". Новость "потрясла", и "зарядки" для самых экологичных автомобилей современности, действительно "появились", однако пользоваться ими нет возможности. В этом году в рамках ВЭФ на Русском острове устроили показное открытие первых двух станций экспресс-зарядки для электромобилей. Международное мероприятие закончилось, и доступ к станциям оказался закрыт.

Еще одну новость с радостью восприняли жители Приморского края. Серийный выпуск электрокаров должен был начаться в рамках совместного проекта группы компаний "Сумотори" с японскими партнёрами в 2018 году. В этом случае первые "розеточные" машины сойдут с конвейера в 2019-ом, однако, производство без инфраструктуры - деньги на ветер.

Отметим, электрическая машина является полноценным городским автомобилем, с разницей лишь в виде потребляемого топлива. Электромобиль динамичный, бесшумный, легко стартует и мягко двигается по дороге, развивая скорость до 180 км. в час. Он работает в режиме рекуперации. В городских пробках почти не тратит энергию, а при движении с горки вниз электродвигатель начинает работать как генератор и заряжает батарею. Главное положительное качество электромобиля – это его экономичность. В месяц на электроэнергию автовладельцы тратят от 300 до 500 рублей. Так может эта самая экономичность электромобиля, популярность которого растет, кого-то и не устраивает? Ведь, массовый переход на такой вид "заправки" приведет к относительной ненужности АЗС, а "кое-кто" может потерять на этом немалые деньги?..