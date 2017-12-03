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Экономика

02 декабря 2017, 18:00
Собрание коллектива компании в рамках встречи по коллективному договору

На конференции в "Восточном Порту" представили коллективный договор до 2020 года

Коллективный договор был продлен в ноябре

Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в портовый угольный холдинг ООО "Управляющая портовая компания", информирует о том, что 30 ноября 2017 года в "Восточном Порту" прошла конференция с участием работников, руководства и профсоюза порта. В ходе совместной встречи прошло обсуждение соглашения о продлении коллективного договора сроком до 2020 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Конференция собрала более 100 участников, среди которых — делегаты трудового коллектива, руководители всех подразделений и счетная комиссия. Продление коллективного договора сроком на три года стало итогом совместной работы руководства "Управляющей портовой компании", администрации "Восточного Порта", юристов и первичной профсоюзной организации.

В нормативном документе сохранены все условия предыдущего договора. Более того, внесены изменения, которые во многом повышают социальные гарантии работникам порта. Коллективным договором предполагается поддержка не только работников "Восточного Порта", но и членов их семей. Сотрудники могут рассчитывать на беспроцентный заём для получения среднего или высшего профессионального образования, материальную помощь на лечение и обследование в случаях болезни. Действующая курортно-санаторная программа предлагает портовикам отдых как в санаториях Приморья, так и на собственных базах — "Шепалово" и "Триозерье".

Особое внимание уделено ветеранам Великой Отечественной войны. Размер ежеквартальных выплат теперь увеличен в два раза — до 2 тысяч рублей. Дополнительно внесен пункт, согласно которому ветеранам ВОВ ежегодно выплачивается адресная материальная помощь в размере 12 тысяч рублей. На конференции также отметили внесенные в договор изменения, касающиеся выплат социально незащищенным категориям работников. Документ предусматривает индексацию и увеличение ежемесячных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет, одиноким матерям, работающим в компании. Также увеличены единовременные выплаты многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей дошкольного и школьного возраста.

Как прокомментировала Татьяна Войтехович, председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза работников водного транспорта АО "Восточный Порт": "Коллективный договор "Восточного Порта" — один из лучших в России, включающий большой пакет социальных гарантий. И в сравнении с трудовым законодательством разделы договора предусматривают дополнительную поддержку".

"Ежемесячное финансирование культурно-массовых и спортивных мероприятий составляет сумму, равную 1% фонда оплаты труда. В 2017 году она составила более 17 млн. рублей", — отметила в своем выступлении начальник отдела по управлению персоналом АО "Восточный Порт" Елена Полянская.

В завершении конференции об итогах работы компании за 2017 год и перспективах развития рассказал управляющий директор АО "Восточного Порта" Анатолий Лазарев. В своем выступлении он также подчеркнул, что финансирование программ в рамках социальной политики является приоритетным направлением. "Подписание новой редакции коллективного договора — это всегда торжественный и значимый момент в жизни акционерного общества. Хочу от лица "Управляющей портовой компании" поблагодарить всех сотрудников нашего предприятия за добросовестную работу. За те рекордные результаты, которые имеем на данный момент. Мы видим и ценим вклад каждого нашего сотрудника", — подчеркнул Анатолий Лазарев.

Отметим, коллективный договор, со сроком действия с 2017 по 2020 годы, продлен в ноябре 2017 года и будет действовать три года.

Метки: Восточный порт, договор, коллектив

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