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Общество

02 декабря 2017, 20:00
По итогам учебного года подводники Тихоокеанского флота получили три приза главнокомандующего ВМФ

По итогам учебного года подводники Тихоокеанского флота получили три приза главнокомандующего ВМФ

Четверо военнослужащих подводных сил ТОФ были награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалями Ушакова

В Вилючинске в базе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли торжественные мероприятия, посвященные началу зимнего периода обучения в Вооруженных Силах Российской Федерации, которые начались с торжественного поднятия на подводных лодках Военно-Морских флагов и флагов расцвечивания, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

На причале, где ошвартованы корабли объединения подводных лодок состоялся торжественный митинг, на котором начальник штаба подводных сил ТОФ контр-адмирал Александр Юлдашев подвел итоги летнего периода обучения и поставил перед личным составом основные задачи в новом учебном периоде. Контр-адмирал Александр Юлдашев отметил, что задачи, стоявшие в 2017 году перед объединением подводных лодок по обеспечению безопасности Российской Федерации, выполнены в полном объеме. По итогам первенства на приз Главнокомандующего Военно-Морским Флотом между подводными лодками подводные силы ТОФ завоевали три первых места: в выполнении стрельбы баллистическими ракетами, нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели и выполнении торпедной атаки.

По результатам выполненных задач, за образцовое выполнение воинского долга Указом Президента Российской Федерации четверо военнослужащих подводных сил Тихоокеанского флота были награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалями Ушакова. Митинг завершился торжественным прохождением войск гарнизона. В соответствие с планом боевой подготовки в первый день нового периода обучения состоялись занятия с руководящим составом объединения, а на подводных лодках прошли тренировки экипажей по отработке действий по борьбе за живучесть корабля. 

Метки: ВМФ, награждение, ТОФ

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