Во Владивостоке полиция проводит мероприятия по пресечению деятельности незаконных автостоянок

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улице Шилкинская и Партизанском проспекте, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службе УМВД России по г. Владивостоке.

Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников нелегальных автостоянок полицейскими составлено 197 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 90.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).