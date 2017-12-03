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Общество

02 декабря 2017, 16:00
Во Владивостоке полиция проводит мероприятия по пресечению деятельности незаконных автостоянок

Во Владивостоке полиция проводит мероприятия по пресечению деятельности незаконных автостоянок

Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность  парковок, расположенных на улице Шилкинская и Партизанском проспекте, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службе УМВД России по г. Владивостоке.

Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников нелегальных автостоянок полицейскими составлено 197 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 90.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Метки: нарушение закона, полиция, стоянки

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