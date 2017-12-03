Перед Новым годом рыбные рынки проверят на браконьерскую продукцию

В преддверии новогодних праздников на продуктовых рынках крупных населенных пунктов и городов-миллионников планируется провести оперативные рейды с целью выявления продажи незаконно добытых ценных и особо ценных видов рыб и браконьерской икры. Предложение Росрыболовства по проведению совместных проверок с участием сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России на местах массовой реализации рыбной продукции обсуждалось на межведомственном совещании в Росрыболовстве, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии под председательством заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова приняли участие представители Генпрокуратуры, пограничной службы ФСБ России, Росгвардии, МВД России, центрального аппарата Росрыболовства и территориальных управлений.

Открывая совещание, Илья Шестаков напомнил, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина от 11 июня 2017 года правоохранительным и контролирующим органам поручено принять меры по повышению эффективности противодействия незаконной добыче и обороту водных биоресурсов, прежде всего их ценных и особо ценных видов. И одной из наиболее эффективных мер на данном направлении является проведение совместных мероприятий, как на водоемах, так и на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации водных биоресурсов.

"В октябре 2017 года Росрыболовство и Росгвардия заключили соглашение о взаимодействии в противодействии незаконной добычи водных биоресурсов. Активно работает межведомственная рабочая группа на площадке Генпрокуратуры, а также вместе с Пограничной службой ФСБ России. Кроме того, в целях улучшения взаимодействия планируется ряд других шагов", – сказал Илья Шестаков. В 2017 году Росрыболовством совместно с правоохранительными и контролирующими органами успешно проведены операции федерального уровня "Весенний нерест", "Осетр", "Сиг" и другие.

Как доложил заместитель начальника Управления контроля, надзора и рыбоохраны Андрей Гинкель, в ходе реализации совместных планов взаимодействия в периоды сезонной активизации браконьерства задействовано более 250 рейдовых групп, сформированных Росрыболовством совместно с МВД России и Пограничной службой ФСБ России. Андрей Гинкель отметил, что необходимо проработать на 2018 год план проведения совместных мероприятий по пресечению незаконного оборота водных биоресурсов, расширив перечень мест их проведения, – на специализированных рынках рыбной продукции, в населенных пунктах и на центральных рынках крупных городов. Не менее важно параллельно проводить разъяснительную работу с администрациями рынков. "Несмотря на активную совместную работу, на рынках и в торговых сетях продолжается реализация продукции из осетровых видов рыб. И это вызывает серьезную озабоченность. Согласно проведенным генетическим экспертизам, в 100% случаев данная продукция добыта незаконным путем", – сказал Андрей Гинкель.

При этом провести рейды на рынках целесообразно уже в декабре 2017 года.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере Генеральной прокуратуры России Евгений Надыршин отметил, что совместными усилиями в 2017 году достигнуто немало положительных результатов в области охраны водных биоресурсов, однако, остались нерешенные задачи. "В первую очередь нужно выбить экономическую почву у браконьеров", – сказал Евгений Надыршин, подчеркнув необходимость полной конфискации плавсредств и моторов, а также запрещенных орудий лова у нарушителей закона о рыболовстве. Важно также не только выписывать административные штрафы, но и добиваться его взыскания, только тогда эти меры будет результативными.

Начальник управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Александр Рябчиков отметил эффективность совместной работы Пограничной службы ФСБ России, Росрыболовства и представителей рыбопромышленной отрасли в рамках специально созданной рабочей группы. На заседаниях в 2017 году рассмотрены десятки вопросов, выработаны и реализованы конкретные меры регулирования. Вместе с тем он подчеркнул, что сохраняется сложная оперативная обстановка в сфере незаконного оборота ценных и особо ценных водных биоресурсов, в том числе в московском регионе. "На черный рынок продолжает поступать рыба осетровых видов, краб, икра ценных и особо ценных видов рыб. Для выявления и пресечения таких каналов сформирована вполне эффективная практика взаимодействия оперативных работников погранслужбы с коллегами из МВД России", – сказал представитель пограничной службы.

В 2017 году совместными действиями выявлены и пресечены два канала сбыта: региональный – по поставкам незаконно добытого в Баренцевом море камчатского краба и трансграничный, по которому вывозили мясо и икру осетровых видов из Прикаспийского региона. Сумма экономического ущерба в результате противоправной деятельности преступных структур на этом направлении составила около 4 млн рублей. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в этой сфере будут продолжены. Александр Рябчиков предложил в 2018 году сосредоточиться на борьбе с масштабными нарушениями – пресекать деятельность организованных преступных групп, начиная с незаконного вылова до сбыта в рознице.

Руководитель Росрыболовства поблагодарил участников совещания за слаженную работу в области борьбы с браконьерским промыслом и поддержал идею о проведении серии проверок на рыбных рынках в крупных городах, отметив, что накануне новогодних праздников объем браконьерской продукции в таких местах может значительно увеличиваться. "Нужно рассмотреть возможность проведения в декабре серии совместных рейдов и не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах и районных центрах. Не секрет, что ликвидация сбыта нелегальной продукции – один самых действенных рычагов борьбы с браконьерами", – сказал Илья Шестаков.