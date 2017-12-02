Безработный или домохозяйка – кто станет главой столицы Приморья?

На должность главы Владивостока уже претендуют 33 человека. Прием заявок на конкурс на замещение должности главы Владивостока продолжается. Своим мнением о ходе выборного процесса главы столицы Приморья с ЕНВ поделились эксперты.

Напомним, комиссия, которая займется отбором кандидатов на должность нового мэра, будет состоять из восьми человек. Четверых из них назначил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, остальных членов комиссии выдвинули депутаты думы на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности.

Прошедшие проверку документов кандидаты пройдут второй этап отбора – собеседование. Предполагается, что здесь участникам нужно будет проявить свои лидерские качества, представить собственную стратегию развития муниципального образования для того, чтобы конкурсная комиссия смогла разглядеть перспективного руководителя. Однако, просмотрев список кандидатов, сформированный на сегодняшний день, большинство из них можно представить в кресле мэра только при наличии очень большой фантазии. Судите сами:

Из 33 людей, претендующих стать главой города, одиннадцать (33,3%) заявлены как "безработные", одна – домохозяйка, среди кандидатур также есть бывшие депутаты, предприниматели и множество других неизвестных большинству горожан личностей. При этом, как отмечал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, подача документов на должность главы Владивостока – это ответственный и важный шаг.

"Человек, который принял такое решение, уже сделал для себя, возможно, главный в жизни выбор. Будущий глава должен определиться, кем он себя видит: хозяйственником или политиком. Совмещение этих двух функций приведет к разладу в работе. Решение именно хозяйственных городских проблем сейчас очень актуально для Владивостока. Поэтому я бы хотел видеть главу Владивостока, обладающим опытом хозяйственной работы, руководства крупным предприятием и многочисленным коллективом", - подчеркнул председатель городской думы в интервью СМИ.

Итак, представляем 33 кандидата на должность мэра города Владивостока:

Никита Григорьевич Гиталенко, временно не работает; Александр Валентинович Малахов, руководитель адвокатского кабинета "Вектор права"; Сергей Александрович Бабкин, главный специалист отдела претензионной работы Службы по взысканию долгов ПАО СКБ Приморье "Примсоцбанк"; Дмитрий Владимирович Полещук, заместитель начальника отдела претензионной работы ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"; Александр Иванович Фильков, директор ООО "Аромарос-ДВ"; Михаил Александрович Кулаков, временно не работает; Михаил Александрович Алимов, временно не работает; Егор Владимирович Ломакин, генеральный директор ООО "Азия Тайрс энд Партс"; Станислав Владимирович Пекут, директор ООО "Технодом"; Вадим Аркадьевич Васюкевич, временно не работает; Татьяна Николаевна Рындина, временно не работает; Геннадий Валерьевич Вишняк, заместитель генерального директора исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье"; Алексей Сергеевич Володин, временно не работает; Евгений Владимирович Булгаков, главный энергетик ООО "Энерго-Монтаж"; Дмитрий Владимирович Пенязь, генеральный директор ООО "Веросса"; Виталий Васильевич Веркеенко, генеральный директор ООО "ТРК "Приморское кольцо"; Евгений Сергеевич Ерофеев, заместитель директора КГАУ "Примгосэкспертиза"; Георгий Николаевич Ким, временно не работает; Сергей Владимирович Мильвит, артист-вокалист ФГКУ "Ансамбль песни и пляски ТОФ"; Ирина Валерьевна Зарипова, генеральный директор ОАО "Центр дезинфекции в Приморском крае"; Александр Игоревич Субботин, временно не работает; Максим Олегович Вакулич, главный специалист отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока; Владимир Павлович Канюков, директор хозяйственно-технического отдела ООО "Лас Вегас"; Виктор ВасильевичМайоренко, директор ООО "Тагрис"; Юрий ВладимировичГембарский, генеральный директор ООО "Экспресс Корона"; Геннадий Геннадьевич Скоробулатов, временно не работает; Василий Александрович Васильев, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата (2017- по н.в.); Вячеслав Николаевич Гнездилов, сведения не представлены; Евгений Михайлович Блинов, сторож, ЖЭО № 1 "Владивостокская"; Юрий Вадимович Демиденко, временно неработающий; Инна Васильевна Калашникова, временно не работает; Константин Владимирович Водзинский, ОА "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", член совета директоров, председатель комитета по туризму, АО "Сахалинский ТИСИЗ", председатель совета директоров; Александр Александрович Кравченко, заместитель директора по правовым вопросам ООО "Движение ДВ".

Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева, как и ее коллеги, уверена, что этот список не внушает доверия. Более того, выглядит в каком-то смысле насмешкой над избирателями, которых не так давно лишили прямого избирательного права в этом вопросе. "Обратите внимание на количество безработных и некоторых предпринимателей не с самым удачным опытом ведения дел в своих компаниях. Я всегда говорю, что народ – лучший политолог, и у меня вызывают сомнения, что кто-либо из заявленных кандидатов прошёл бы через общественные фильтры, и стал мэром при старой системе".

По словам экспертов-политологов, столица Приморья является одним из самых перспективных городов региона, и очередные неурядицы во Владивостоке могут сильно ударить по имиджу нового руководителя края именно в Кремле. В связи с этим, к выборам главы города необходимо подходить сверхсерьезно.

"Наиболее понятными в списке кандидатур являются два человека: Дмитрий Пенязь (депутат предыдущего созыва Думы города) и Виталий Веркеенко (известный общественный деятель города). Думаю, очень неплохие позиции у Дмитрия Пенязя, поскольку, вероятно, только его из всего списка можно назвать "человеком губернатора". Но это то, что на поверхности, а кто станет новым мэром, покажет время и итоги работы комиссии", - сказала Наталья Коломейцева.

Если вспомнить конституцию РФ, то именно человек является высшей ценностью нашего демократического государства. Исходя из этого, носителем власти является ее многонациональный народ, а высшим и непосредственным выражением власти является референдум и свободные выборы. Специалисты считают, что, "благодаря" старой власти, более 400 тысяч жителей Владивостока, обладающих активным избирательным правом, такой свободы в отношении выбора главы города лишили.

Депутат Законодательного Собрания от партии КПРФ Андрей Ищенко: "Считаю, что у нас отобрана возможность на честные выборы. Того же Пушкарева в "кресло мэра" "посадил" народ. И пусть за него проголосовало всего 11% населения города, но ведь те, кто не пришел на выборы, тем самым, "согласились" с его кандидатурой. А сейчас нам "светит" полная бесперспективность, поэтому наша партия не выдвигает никакого кандидата на пост главы города. Посмотрите список кандидатов: какая-то домохозяйка, известный мошенник (не буду называть имя), безработные, бывшие и действующие депутаты, и на фоне таких, мягко говоря, странных лиц – "тяжелая артиллерия". Чтобы, вероятно, затем было проще объяснить поддержку "правильного" кандидата – мол, и выбирать то, по сути, не из кого. Одним словом, все сводится к тому, что мэр будет назначен "сверху", и народ здесь совсем не у дел".

Понятно, что в данный момент, проводниками между людьми, выбравшими их, и властью являются депутаты думы города Владивостока и ответственность за нового мэра ложится на них.

"Интересно, с кого спрашивать простым людям потом, когда возникнут реальные проблемы? Придет человек на прием к мэру, а тот резонно скажет: я тебе не обязан ничем, ты же меня не избирал! Сегодня нам навязывают главу города, завтра "спустят сверху" главу края, а там и до президента дойдет? Наша партия инициирует возвращение свободных народных выборов", - прокомментировал Андрей Ищенко.

Однако, его тезка, председатель гордумы Андрей Брик отмечает: "Правила формирования городской власти были известны накануне выборов и граждане, голосуя, понимали, что выбирают людей, которые будут принимать это решение и голосовали, без сомнения, с учетом этого факта. Поэтому считаю, что уклоняться в этой важнейшей для города процедуре для депутата не совсем этично. Выбор главы города – это долг депутата. Избиратели делегировали ему это полномочие, как одно из самых важных и значимых".

Многие приморские эксперты считают, что при формировании власти в городе, используя инструмент опосредованной демократии, незыблемые принципы легитимности должны соблюдаться. В этом ключе, перед комиссией должен стоять честный выбор между настоящими лидерами общественного мнения города, людьми известными и уважаемыми, обладающими опытом и знаниями ведения, если не городского, то хозяйства большого предприятия, а не людьми которые хотят, вероятно, улучшить своё финансовое положение.

Напомним, прием заявок продолжится до 4 декабря 2017 года. Документы для участия в конкурсе представляются с 20 ноября 2017 года в конкурсную комиссию по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), по выходным и праздничным дням с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, 3-й этаж, каб. № 36 (Дума города Владивостока). Последний день приема документов 4 декабря 2017 года. Документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 22 декабря прошедшие конкурсный отбор участники будут представлены на голосование депутатов городской Думы.