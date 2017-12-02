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Общество

01 декабря 2017, 16:10
Гражданин КНДР пытался вывезти из Владивостока более 60 тыс. долларов США

Гражданин КНДР пытался вывезти из Владивостока более 60 тыс. долларов США

Нарушителю грозит крупный штраф, ограничение свободы или принудительные работы

Таможенники в аэропорту Владивостока задержали гражданина КНДР, который пытался вылететь в Пхеньян  с 61 277 долларов США , не задекларировав данную сумму в установленном законном порядке, сообщает ЕНВ.

Владивостокской таможней возбуждено уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере. За данное правонарушение гражданину грозит ответственность в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет), либо ограничением свободы на срок до двух лет (или принудительными работами на срок до двух лет).

Владивостокская таможня напоминает, что при единовременном вывозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Метки: МАВ, Северная Корея, таможня

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