За 2017 год в Приморье выросло производство крупы, мяса, масла, молока и кондитерских изделий

Приморскстат сообщает, что из пищевых продуктов в январе-октябре 2017 года увеличилось производство крупы, мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1,6 р.), масла растительного рафинированного (в 1,5 р.) и нерафинированного (на 44%), нектаров фруктовых и овощных (на 28%), молока (на 20%), кисломолочных продуктов и минеральных вод (на 10%), кондитерских изделий (на 2%). Снизился выпуск хлеба и колбасных изделий, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 26%), раствора строительного (на 25%), товарного бетона (на 9%), пиломатериалов (на 5%), цемента (на 3%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь-октябрь 2017 года составил 28,8 млрд. рублей, что на 7% больше соответствующего периода 2016 года. На его увеличение в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов животноводческой продукции.

Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (51%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (81% и 68%, соответственно). Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 20 - молока.

Как сообщает Приморскстат, поголовье свиней увеличилось на 7%, крупного рогатого скота – на 2%, при этом, снизилось поголовье птицы на 21%.

В январе-октябре 2017 года строители Приморья, по данным официальной статистики, выполнили работ на сумму в 45,2 млрд. рублей, на 5% больше, чем за первые 10 месяцев 2016 года. Впрочем, в крае за счёт всех источников финансирования в январе-октябре 2017 года сданы в эксплуатацию 4057 квартир общей площадью 293.7 тыс. м2, что на 7% меньше, чем за январь-октябрь 2016 года. В общем вводе жилья 48% (141.2 тыс. м2) составляли жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 7%.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в январе-октябре 2017 года составил 11,7 млн. т (110% к январю-октябрю 2016), грузооборот - 397,5 млн. т-км (99%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования (включая индивидуальных предпринимателей, без учета микропредприятий), 48,7 млн. пассажиров (108% к январю-октябрю 2016 года), пассажирооборот составил 840,5 млн. пасс-км (рост на 28%).

Оборот розничной торговли сложился в сумме 310.4 млрд. рублей и в сопоставимых ценах вырос на 4%. Объем оборота общественного питания составил 13.8 млрд. рублей (к январю-октябрю 2016 - 104%). Населению края оказано платных услуг на 119 млрд. рублей (104%).

На их оплату жители края тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом, 27% этих расходов уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 21% - транспортных, 12% - телекоммуникационных, 8% - на медицинские услуги.