В аэропорту Владивостока задержана женщина с 57 граммами наркотика

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту города Владивостока сотрудниками транспортной полиции при прохождении предполетного досмотра задержана 41-летняя жительница Камчатского края. При помощи досмотровой системы в брюшной полости у пассажирки был обнаружен посторонний предмет, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Управление на транспорте ДФО.

Стражам правопорядка женщина пояснила, что находясь в Приморском крае, она приобрела сверток с гашишным маслом для личного потребления и попыталась перевезти его на Камчатский полуостров. Вес изъятого наркотического средства составил порядка 57 граммов.

По данному факту следователями следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупом размере". Максимальная санкция статьи - до 20 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения - заключение под стражу.