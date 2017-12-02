Ушел из жизни бывший генеральный секретарь АСЕАН

Бывший генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии умер от сердечного приступа. Сурин Питсуван долгое время был законодателем в Таиланде, а в период с 1997 по 2001 годы руководил министерством иностранных дел страны, сообщает ЕНВ.

Он стал генеральным секретарем АСЕАН в 2008 году и проработал на этой должности 5 лет. В течение всего своего срока он работал над созданием Экономического сообщества АСЕАН, которое было образовано в 2015 году. Будучи мусульманином, он желал примирения представителей различных религий и этнических групп в Таиланде и регионе.

Будучи министром иностранных дел Таиланда, в 2000 году ему удалось впервые привлечь руководителя МИД Северной Кореи к участию на региональном форуме АСЕАН. Это была попытка АСЕАН разрядить напряженность на Корейском полуострове. В 2008 году, уже в должности генсека АСЕАН, Сурин Питсуван инициировал помощь силами возглавляемой им организации и ООН Мьянме при ликвидации ЧС во время стихийных бедствий.

Сурин Питсуван также посещал Японию в 2011 году вскоре после того, как страна пережила масштабное землетрясение и цунами. Волонтеры АСЕАН принимали участие в спасательной операции и оказывали помощь пострадавшим и родственникам жертв.

Вплоть до своей кончины Сурин Питсуван оставался активным политиком на уровне страны, региона и мира. Так, недавно он проявлял интерес к посту губернатора Бангкока.