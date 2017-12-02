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Китай

01 декабря 2017, 14:00
Власти Китая предупредили, что обмен студентами с Северной Кореей, возможно, будет прекращен

Власти Китая предупредили, что обмен студентами с Северной Кореей, возможно, будет прекращен

Желающих среди студентов отправиться в КНДР по обмену все меньше и меньше

Власти Китая объявили о возможности отзыва всех своих студентов из Северной Кореи и прекращения межправительственной программы обмена. Однако, это решение вступит в силу, если напряженность в регионе будет нарастать, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Чиновник в правительстве КНР, курирующий программу обмена студентами в Китайском стипендиальном совете, Ли Ган заявил в среду, что около 60 китайских студентов, изучающих языки в Северной Корее, уже возвратятся в Китай в этом или следующем месяце. При этом, он отметил, что студенты уезжают, потому что они завершили свою семимесячную программу обмена. Таким образом, их отъезд не связан с возможным завершением программы.

По словам Ли Гана, программа реализовывалась без перерывов с начала 2000-х годов, но ситуация может измениться в любое время. Как отметил чиновник, совет, в полномочия которого входит выделение средств на китайских студентов, обучающихся за рубежом и иностранных студентов, обучающихся в Китае, постоянно получает информацию о событиях вокруг Северной Кореи, в том числе, от разведывательных служб Китая.

Напомним, в среду северокорейские военные запустили новый тип межконтинентальной баллистической ракеты дальнего действия. "Мы были проинформированы о ракетном испытании, и мы обеспокоены этим", - отметили представители совета.

Ли Ган заявил, что оставшиеся в КНДР китайские студенты будут в спешном порядке вывезены на родину, если появятся реальные риски начала войны. "Если данные разведки будут свидетельствовать о высоком риске эскалации военного конфликта, мы немедленно свяжемся с китайским посольством в Пхеньяне и попросим их вывезти наших студентов из страны так быстро, как они могут", - сказал он.

Отметим, что каждую весну китайское правительство отправляет около 60 студентов в Северную Корею для изучения языка. В обмен Пхеньян отправляет такое же количество студентов в Китай. Их расходы на обучение и проживание компенсируются из средств двух бюджетов. Программа обмена студентами была одной из наиболее стабильных среди оставшихся между Китаем и Северной Кореей. По словам Ли Гана, эта программа переживала взлеты и падения в отношениях между двумя странами на протяжении почти 20 лет.

Неясно, сколько китайских студентов в настоящее время обучается в Северной Корее, однако Ли Ган сказал, что в случае возникновения опасности, без защиты не останется ни один гражданин из КНР. Он добавил, что программа обмена полностью добровольная: "Мы никогда не заставляем студентов ехать туда против их воли".

Так, около двух недель назад в совете начали новый процесс отбора 60 студентов в Северную Корею. Впрочем, из-за реакции вузов, студентов и их родителей на события на Корейском полуострове желающих отправится в КНДР крайне мало. Напротив, в посольстве КНР в столице Южной Кореи, Сеуле сообщили, что в настоящее время на юге полуострова обучается около 63 тысяч студентов из Китая.

Данная ситуация вынуждает правительство Китая обращаться напрямую к университетам. Специалист отдела международного обмена и сотрудничества Шаньдунского педагогического университета (Цзинань, КНР) Ван Сюэяо рассказала, что центральное правительство поручило образовательному учреждению найти хотя бы одного кандидата на поездку в Северную Корею. Она добавила, что университет отправит студента в КНДР впервые. По ее словам, в образовательном учреждении несколько десятков студентов изучают корейский язык, однако преподаватели очень обеспокоены за своих студентов, подчеркнула она. "Те, кто ранее выезжал за границу, решили учиться в Южной Корее, где есть соответствующий уровень жизни, а также легкий доступ в Интернет", - сказала Ван Сюэяо. В конечном итоге университету удалось найти одну студентку, желающую поехать в КНДР и получившую одобрение от родителей. "Мы не можем позволить себе отправлять туда больше студентов. Риск слишком высок", - отметила Ван Сюэяо.

Представитель Нанкинского университета заявил, что до сих пор ни один из студентов вуза не обращался за поездкой в Северную Корею. "Никто не собирается в Северную Корею, но мы не будем заставлять наших студентов ехать в КНДР, если никто не хочет", - рассказал сотрудник университета на условиях анонимности.

В Яньбяньском Университете провинции Цзилинь, которая граничит с КНДР, заявили, что в течение последних нескольких лет вуз отправил в Северную Корею нескольких студентов. "Безопасность всегда была нашей главной заботой. Мы чувствуем, что ходим по "тонкому льду". Если у студентов возникнут проблемы, мы не сможем смотреть в глаза их родителям", - сказал представитель университета на условиях анонимности.

Метки: корейский кризис, обмен, программа, студенты

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