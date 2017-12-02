Реальные располагаемые доходы приморцев остались на уровне прошлого года

Денежные доходы, полученные населением края за 10 месяцев 2017 года, по предварительным данным, сложились в размере 625.4 млрд. рублей. За этот период средний доход на душу населения Приморского края по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 3,8% и составил 32.5 тысячи рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на Приморскстат.

При этом, как отмечают в территориальном органе Росстата, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, - прим. Приморскстата) остались на уровне прошлого года (100%). Динамика этого показателя в 2017 году позволяет судить о наметившейся стабилизации, так как в 2016 году доходы упали на 8,8% в реальном выражении.

Основная сумма доходов приморцев пошла на покупку товаров и оплату услуг (73%). На оплату обязательных платежей и взносов население израсходовало 11% своих доходов. На увеличение сбережений (здесь учитывается прирост вкладов, покупка ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, покупка недвижимости, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей) население направило 8% своих доходов.

Сбережения, которые представляют собой остаток привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах) составил на 1 октября 2017 года 298.1 млрд. рублей. Задолженность по предоставленным кредитам на 1 октября 2017 года индивидуальных предпринимателей и населения края достигла 153.9 млрд. рублей.