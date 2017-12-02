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Экономика

01 декабря 2017, 13:10
Реальные располагаемые доходы приморцев остались на уровне прошлого года

Реальные располагаемые доходы приморцев остались на уровне прошлого года

Приморскстат отчитался за первые 10 месяцев 2017 года

Денежные доходы, полученные населением края за 10 месяцев 2017 года, по предварительным данным, сложились в размере 625.4 млрд. рублей. За этот период средний доход на душу населения Приморского края по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 3,8% и составил 32.5 тысячи рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на Приморскстат.

При этом, как отмечают в территориальном органе Росстата, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей,  скорректированные на индекс потребительских цен, - прим. Приморскстата) остались на уровне прошлого года (100%). Динамика этого показателя в 2017 году позволяет судить о наметившейся стабилизации, так как в 2016 году доходы упали на 8,8% в реальном выражении.

Основная сумма доходов приморцев пошла на покупку товаров и оплату услуг (73%). На оплату обязательных платежей и взносов население израсходовало 11% своих доходов. На увеличение сбережений (здесь учитывается прирост вкладов, покупка ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, покупка недвижимости, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей) население направило 8% своих доходов.

Сбережения, которые представляют собой остаток привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах) составил на 1 октября 2017 года 298.1 млрд. рублей. Задолженность по предоставленным кредитам на 1 октября 2017 года индивидуальных предпринимателей и населения края достигла 153.9 млрд. рублей.

Метки: доходы, Приморскстат

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