Япония призвала власти Малайзии оказать давление на Северную Корею

Посол Японии в Малайзии в четверг, 30 ноября призвал власти страны присоединиться к Токио, оказав давление на Северную Корею, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство CNA.

Выступая на пресс-конференции в кулуарах Nikkei Business Forum 2017 в Куала-Лумпуре, японский посол Макио Миягава заявил: "Малайзия должна присоединиться к Японии, оказывая давление на Северную Корею, чтобы КНДР прекратила неправомерные действия".

Макио Миягава на прошедшей конференции ответил на вопрос о передовой межконтинентальной баллистической ракетой Северной Кореи, которая в теории может достичь материковой части Соединённых Штатов. "Если мы очертим радиус запуска ракеты в пределах 1000 километров, то Бангкок, Джакарта и Кота-Кинабалу окажутся вне пределов этого круга. Но часть Японии, Владивосток и большое количество китайских городов находятся внутри этого круга", - сказал Миягава.

"Они запускали свои ракеты без какого-либо одобрения, а некоторые из них уже пролетали над нашей территорией. Можете ли вы представить, что несколько ракет пролетело над Малайзией без разрешения правительства Малайзии?" - добавил он.

Выражая надежду на то, что Малайзия присоединится к Японии в оказании давления на Северную Корею, чтобы та прекратила запуски ракет, Миягава сказал: "Государства во всем мире ожидают, что многие страны присоединятся к этому начинанию, для того, чтобы Северная Корея стала "адекватным" членом международного сообщества".

В сентябре прошлого года министерство иностранных дел Малайзии запретило своим гражданам ездить в Северную Корею. В октябре страна остановила весь импорт из Северной Кореи в рамках глобальных усилий по прекращению торговых операций с КНДР. До этого Малайзия была одним из основных торговых партнеров Северной Кореи. Между странами действовал безвизовый режим, а в Малайзии работали сотни северокорейских рабочих.