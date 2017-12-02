Во Владивостоке пройдут мастер-классы по икебана

Мастер-классы проведет Хироко Суда
Преподаватель школы Икэнобо г-жа Хироко Суда (Ниигата, Япония) проведет мастер-классы во время визита во Владивостоке 2 и 3 декабря. Вход свободный, сообщает ЕНВ.
Данные мероприятия проводятся с целью познакомить жителей города Владивостока с красотой традиционного японского искусства аранжировки цветов икебана, а также способствовать развитию японо-российских культурных связей.
Дата, время и место проведения:
Данные мероприятия официально включены в программу мероприятий Года Японии в России.
Метки: икебана, мастер-класс