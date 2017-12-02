Во Владивостоке пройдут мастер-классы по икебана

Преподаватель школы Икэнобо г-жа Хироко Суда (Ниигата, Япония) проведет мастер-классы во время визита во Владивостоке 2 и 3 декабря. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Данные мероприятия проводятся с целью познакомить жителей города Владивостока с красотой традиционного японского искусства аранжировки цветов икебана, а также способствовать развитию японо-российских культурных связей.

Дата, время и место проведения:

2 декабря 2017 г. (суббота), 16:30-17:30 Международный центр ABC мир Адрес: г. Владивосток, п-кт 100 лет Владивостоку, 103, к/т "Иллюзион",4 этаж.

3 декабря 2017г. (воскресенье), 11:00-12:00 Приморская государственная картинная галерея, Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

3 декабря 2017г. (воскресенье), 15:00-17:00 Галерея "Артэтаж" Адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25.

Данные мероприятия официально включены в программу мероприятий Года Японии в России.