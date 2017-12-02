В Приморье открыли авиарейс Дальнереченск-Восток

На карту полетов малой авиации Приморского края добавили еще один населенный пункт - Восток. Добраться из Владивостока в отдаленный северный поселок теперь можно будет менее чем за 2,5 часа, из Дальнереченска - за 50 минут. Торжественная церемония запуска реконструированной посадочной площадки и открытия нового здания аэровокзала в Красноармейском районе состоится в середине декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Восстановление и совершенствование аэродромной инфраструктуры - одна из важнейших задач по развитию воздушного сообщения. Ежегодно средства на эти цели закладываются в бюджете Приморья. В этом году, как и планировалось, в строй вводят два аэровокзала в поселках Восток и Светлая на севере края.

Благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительству служебно-пассажирского здания в поселке Восток стало возможным открытие авиарейса по маршруту Дальнереченск-Восток, который увязали с рейсом из Владивостока.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, рейс в Восток будет выполняться на самолете DHC-6 авиакомпанией "Аврора" дважды в неделю - по вторникам и четвергам.

"Вылет из Дальнереченска - в 13.45 с прибытием в Восток в 14.35, вылет обратного рейса в Дальнереченск - в 15.50. Время в пути составит менее одного часа", - сообщили в авиакомпании.

Напомним, исключительное значение для дальневосточных регионов воздушного транспорта подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое состоялось на площадке ВЭФ-2017 во Владивостоке.

"Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране. Кроме того, очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача", - обратился к членам президиума глава государства.

Как подчеркнул по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, краю удалось добиться значительных результатов в этом направлении.

"За счет средств краевого бюджета приобрели несколько воздушных судов, развивается аэродромная инфраструктура. Сегодня воздушное сообщение в Приморье обеспечено по 13 маршрутам, 14 будет открыт на следующей неделе. Малая авиация выполняет более 40 рейсов в неделю. Подчеркну, что с 2014 года удалось увеличить объем пассажирских перевозок внутри края в 4,5 раза. Продолжим развиваться в этом направлении", - заявил глава региона.

Отметим, уже сегодня на самолетах DHC-6 можно отправиться также из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея - в Амгу, Светлую, Единку, из Кавалерово в Хабаровск.

Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск-Олон-Охотничий-Единка-Самарга и обратно. Вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней-Амгу-Максимовка-Усть-Соболевка-Светлая-Агзу и Терней-Амгу-Максимовка-Усть-Соболевка-Светлая-Единка-Самарга и обратно.

Для населения Приморья установлен социальный тариф. Благодаря этому удалось на самолетах DHC-6 снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов - в 10 раз.