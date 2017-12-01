Чиновникам запретили покупать импортную мебель

Первого декабря вступает в силу постановление Правительства, запрещающее госслужащим приобретать посредством госзакупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд мебель импортного производства, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Исключением станут товары, произведённые странами ЕАЭС, не имеющие аналогов в России, а также произведённые в ходе реализации инвестиционных контрактов, в которых участвует Российская Федерация. Постановление Правительства будет действовать до 2019 года.

Запрет на закупку для госнужд начнёт действовать в отношении металлической и деревянной офисной мебели, деревянной мебели для столовой и спальни, диванов, соф, кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати, а также основания для кроватей из деревянного каркаса. Документ устанавливает, что указанные товары должны быть изготовлены из материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является Россия либо одно из государств Евразийского экономического союза.

Исключение из правила также составят товары, произведённые в ходе создания, модернизации или освоения производства товаров в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключённым инвестором и РФ либо РФ и субъектом Федерации или муниципальным образованием. Так, продукция мебельной и деревообрабатывающей промышленности приравнивается к продукции, произведённой на территории РФ на срок не более 5 лет со дня заключения специального инвестиционного контракта и не более 3 лет со дня начала её производства стороной-инвестором специального инвестиционного контракта. Кроме того, правило не распространяется на товары, не имеющие аналогов в РФ даже при отсутствии специального инвестиционного контракта.

Как отмечается в тексте постановления, документ принят "в целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Ограничение будет действовать до 1 декабря 2019 года.