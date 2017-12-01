Долгосрочная аренда леса в Приморье экспертов WWF настораживает

В очередной раз Всемирный фонд природы (WWF) обратил внимание всех, кому небезразлична судьба Русского леса на тот беспредел, который, по их мнению, творится в Приморье, сообщает ЕНВ.

В частности, эксперты WWF ссылаются на официальный сайт Российской Федерации, на котором размещена информация об открытии аукциона на право долгосрочной аренды (49 лет) участка лесов общей площадью 414 тыс. га с целью заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Всемирный фонд дикой природы (WWF) обеспокоен составом документации лота и формулировками в ней. Мол, под прикрытием "сбора лекарственных растений" на участке, охватывающем восточную часть Дальнереченского района Приморья, начнется вырубка лесных насаждений. Спецкорр ЕНВ поговорил с приморскими экспертами и выяснил "так ли страшен черт, как его малюют".

"Предыдущий опыт назначения и проведения санитарных рубок и рубок ухода в защитных лесах позволяет говорить, что под прикрытием рубок ухода и санитарных рубок на Дальнем Востоке России все чаще ведется незаконная заготовка древесины ценных пород в промышленных объемах. Фактически департамент лесного хозяйства Приморского края сдает в частные руки всю территорию бывшего Малиновского лесхоза - Зимниковское, Боголюбовское, Мартыново-Полянское, Пожигинское участковые лесничества. Основной ресурс при этом - кедровый орех (около 920 тонн)", - опубликовано на сайте защитников природы.

С учетом того, что в аренду предлагаются все леса даже вокруг населенных пунктов, жители данных сел всерьез опасаются, что могут быть ограничены в правах по сбору кедрового ореха вкруг своих поселений на долгое время.

Приморские эксперты называют вышеперечисленную информацию ложной.

Леса в Приморском крае размещены на площади 13,3 млн. га, что составляет 81% территории края. Из них 11,3 млн. га произрастают на землях лесного фонда и находятся в ведении департамента лесного хозяйства Приморского края.

"Состояние лесного фонда Приморья на протяжении последних лет только улучшается, и говорить о наличии реальных проблем с массовой вырубкой лесного массива в регионе - значит обманывать себя и приморцев. Шумиху в прессе я бы назвал "ни себе – ни людям". Все наши богатства надо использовать должным образом, а сейчас половина лесов горит, пропадает, гниет, сколько ценных пород древесины на совести браконьеров - и при этом управление лесами - банкрот", - уверен учредитель ЗАО "Лес Экспорт" Денис Кондратюк.

По оценке экспертов, прирост леса в год составляет чуть более 17 млн. кубов, при этом, под лесозаготовку идет - 4 млн.

"Конечно, существует разного рода аренда лесных угодий - аренда под пасеку, охоту, сбор дикоросов, под вырубку и т.д. И кто сказал, что выставленные на аукцион площади будут использованы иначе, чем определяет закон? Запретить местным жителям собирать грибы-орехи-дикоросы и прочие "природные радости" никто не может, это не в компетенции арендатора. Если говорить конкретно об аренде под вырубку леса, так на то существуют нормы лесопользования, прописанные в законе, выборочные рубки, лесонасаждение в конце концов. Отдав, например, те же 400 га в аренду частникам, государство только выигрывает. Арендатор самостоятельно борется с пожарами, платит налоги в казну, и уж, конечно, не оставит за собой "пустыню". По нормам законодательства, в России с одного гектара леса максимально можно взять два лесокуба. Для сравнения, в Китае - восемь лесокубов, в Америке - девять, в Финляндии вообще 15. Скажите, если половина площадей в торговом центре простаивают, будет ли стараться нормальный хозяин их сдать в аренду? А с лесными угодьями почему по-другому? Не лучше ли сдать положенные по закону территории арендатору, который будет платить налоги, тушить пожары, гнать тех же браконьеров, садить новые деревья и платить налоги в казну и с умом использовать древесину?", - спрашивает Денис Кондратюк.

Согласен с коллегой и генеральный директор ОАО "Тернейлес" Владимир Щербаков.

"Лес - это возобновляемый продукт. Он, как нам всем известно, имеет свойство расти. В Приморье в год прирастает 17,5 млн. кубометров леса, а вырубается около 4 млн., и говорить о том, что все кругом жульничают, например, "работая под прикрытием и незаконно вырубая запрещенные породы" - неправильно. Разумеется, мы сейчас говорим о легальных компаниях. Бороться с браконьерами - задача властей и правоохранительных органов. Лесопользование происходит на основании законов страны, а они, в свою очередь, были разработаны исходя из проведенных исследований. Если лес не вырубать, то большая часть его просто умрет, сгниет, сгорит - и все без пользы", - отметил он.

Чрезмерная защита может "уронить" лесную отрасль "в ноль".

Отметим, что на территории Приморского края, в соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 513 "Об утверждении Перечня видов деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" запрещена рубка целого ряда древесных и кустарниковых пород, в том числе: хвойные древесные породы (сосна корейская, кедр корейский, лиственница ольгинская, пихта цельнолистная, сосна густоцветная, сосна могильная, тис остроконечный, можжевельник твердый); лиственные древесныепороды (абрикос маньчжурский, бархат амурский, береза шмидта, вишня максимовича, груша уссурийская, дуб зубчатый, орех маньчжурский, яблоня).

Действительно, прислушиваясь к защитникам природы, часто складывается впечатление, что вырубка лесов в Приморье идет практически хаотично, незаконно, "под ноль". На самом деле, это не совсем так.

Легальные компании, занимающиеся лесозаготовкой, подкреплены юридическими документами, договорами аренды, проектами освоения участка и экспертизой. Рубки проводятся, как правило, выборочные. Основная древесина к вырубкам не берется.

Послушав мнения предпринимателей, иногда хочется защитить их самих. Ведь, по их утверждению, если "борьба" с ними будет продолжаться также интенсивно, лесная отрасль вообще уйдет "в ноль".

Территория защитных лесов в Приморье составляет 50-60%, пояснили специалисты. Если расширение защитных территорий будет происходить и дальше, то из хозяйственного оборота в крае уйдет около 80%. То есть будут созданы условия, при которых лесная промышленность перестанет существовать как отрасль.

"Мы уже потеряли многие контакты с зарубежными коллегами, в частности, с Китаем. Раньше 90% леса Китай закупал у нас в Приморье, сейчас поставки скатились до 5-6%. Конечно, можно поставить крест и сказать: пускай тут разрастаются, неконтролируемые леса, ни инвесторы, ни отчисления в налоги, ни, собственно, изделия из древесины нам не нужны - лавочка закрывается", - говорит Денис Кондратюк, добавляя, что "внимание нужно бы обратить на неконтролируемую незаконную вырубку леса браконьерами".

Не секрет, что в глубинке очень высокий уровень безработицы, а лес - быстрые деньги. Спилил, вывез - и тут же продал - желающих купить древесину в Приморье немало. Поэтому, часто браконьерами становятся сами жители ближайших окрестностей, а сами арендаторы лесов свои хозяйства толком не охраняют. Не так давно в Дальнереченском районе черные лесорубы вырубили больше тысячи кубометров ценных пород древесины - липы, ясеня, дуба, объем которых равен 100 груженным под завязку "КамАЗам". Тем самым государству был нанесен ущерб в 63 миллиона рублей. Как рассказали эксперты, к сожалению, такие преступления достаточно трудно доказать. Но, если незаконная вырубка идет в особо крупном размере и преступник пойман, по закону он может вместо лесного воздуха шесть лет вдыхать воздух тюремный.

Подводя итоги вышесказанному, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию, депутат Заксобрания Приморского края Евгений Зотов пояснил, что кедр и другие ценные породы деревьев в обиду никто не даст. "А что касается торгов, без них не обойтись, аукционы - это совершенно правильная и естественная вещь, - подчеркивает парламентарий. - Например, около 60% аренды заканчивается уже в этом году и торги, разумеется, возобновятся. Порядок организации и проведения лесных аукционов разработан в соответствии с лесным и гражданским законодательством Российской Федерации. А как именно проходит вырубка на уже арендованных участках - должны отслеживать контролирующие органы".