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Общество

30 ноября 2017, 21:00
Во Владивостоке прошла пресс-конференция перед первым турниром ММА среди молодых спортсменов в ДФО
Во Владивостоке прошла пресс-конференция перед первым турниром ММА среди молодых спортсменов в ДФО
Во Владивостоке прошла пресс-конференция перед первым турниром ММА среди молодых спортсменов в ДФО
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Во Владивостоке прошла пресс-конференция перед первым турниром ММА среди молодых спортсменов в ДФО

Событие года в мире ММА на Дальнем Востоке состоится уже завтра, 1 декабря

30 ноября, в торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" прошла пресс-конференция и процедура официального взвешивания первого дальневосточного турнира по ММА - New Generation, который состоится 1 декабря в "восьмиугольнике" уссурийского спортивного клуба "Александр Невский", сообщает ЕНВ.

В пресс-конференции приняли участие представители организатора мероприятия Gladiator Fight Team, а также легенда ММА, российский спортсмен, экс-чемпион мира по смешанным боевым искусствам среди профессионалов UFC, "Русский медведь" Олег Тактаров. Участники пресс-конференции обсудили вопросы, связанные с подготовкой бойцов, тонкостями проведения мероприятия. Самой главной темой беседы стали перспективы развития данного вида спорта на территории Дальнего Востока.

"Я считаю, что здесь самое выгодное место расположения для проведения турниров по ММА, - отмечает Олег Тактаров. – Честно говоря, я удивлен, что до сих пор не было должного развития смешанных единоборств в регионе. Понимаю, что все упирается в средства, однако здесь одни из самых лучших условий в России – и для тренировок, и для поездок, ведь рядом находятся азиатские страны, где любят и понимают этот вид спорта", - заметил прославленный спортсмен.

"Такие спортивные мероприятия – одна из уникальных возможностей для нашего региона стать центром притяжения, - отмечает ведущий политолог Дальнего Востока, гость пресс-конференции Наталья Коломейцева, - ведь спорт любят миллионы, и он может послужить основой для выстраивания хороших отношений".

Напомним, 1 декабря, в Уссурийске, в спортивном комплексе "Александр Невский" состоится первый на Дальнем Востоке турнир по ММА среди молодых спортсменов - New Generation, организованный Gladiator Fight Team и одним из лучших промоушенов мира Fight nights global. В "октагон" выйдут лучшие молодые спортсмены ММА Дальнего Востока. Организаторы обещают бескомпромиссность, неоднозначность, характер и дух. В ходе боев будет представлено "новое поколение" спортсменов ММА.

Метки: MMA, бои, пресс-конференция, Седанка Сити

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