АРЧК ДВ будет искать кадры для "Мазда Соллерс" в Приморье

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Институт развития будет подбирать кадры для нового завода по производству двигателей, который российско-японская компания строит в ТОР "Надеждинская" в Приморье, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

В этом году компания получила статус резидента ТОР "Надежинская" и приступила к строительству завода по производству моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G. О кадрах для будущего предприятия компания позаботилась заранее.

Компания "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - это единственный производитель автомобилей Mazda в России. Совместное предприятие Mazda Motor Corporation и ПАО "Соллерс" более пяти лет выпускает в Приморье автомобили Mazda CX-5 и Mazda 6, которые реализуются более чем в 70 дилерских центрах страны. На сегодняшний день заводом выпущено более 130 тысяч автомобилей

"Процесс обучения сотрудников начался почти одновременно с устройством фундамента будущего завода. В рамках подготовки к реализации данного проекта уже в следующем году нам потребуется порядка 130 специалистов, преимущественно инженерно-технического профиля, 100 из них - рабочие кадры. На региональном рынке труда наблюдается дефицит таких специалистов. Поэтому нам интересно сотрудничество с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое имеет опыт подбора персонала для инвестпроектов и сотрудничает с образовательными учреждениями. Мы подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого АРЧК ДВ будет привлекать для нас необходимые трудовые ресурсы", - отметил генеральный директор ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" Дмитрий Кудинов.

Работе с персоналом в компании уделяется большое внимание: каждый принимаемый на работу сотрудник в обязательном порядке проходит через специальный учебный центр, созданный на предприятии.

"Будущие работники "Мазда Соллерс" обучаются особенностям технологического процесса под руководством опытных наставников. Совместно с японскими коллегами разработаны соответствующие программы, наши сотрудники регулярно проходят стажировки" в Японии на базе Mazda Motor Corporation. Кроме того, мы сотрудничаем с профильными кафедрами вузов и средних профессиональных учреждений, проводим для студентов образовательные экскурсии и принимаем на практику. Эту работу мы готовы продолжать совместно с АРЧК ДВ", - добавил Дмитрий Кудинов.

Специалисты инженерно-технического профиля сегодня востребованы в ключевых отраслях дальневосточной экономики - судостроении, авиа и машиностроении, транспортно-логистическом и агропромышленном комплексах, в промышленном и нефтехимическом производстве, отметил руководитель представительства Агентства во Владивостоке Роман Дяблов. И Агентство разработало ряд модельных решений, помогающих устранить дисбаланс спроса и предложения на региональном рынке труда.

"Мы оказываем комплексное сопровождение проектов дальневосточных инвесторов в части обеспечения трудовыми ресурсами: это привлечение уникальных специалистов, массовый подбор, подготовка аналитических обзоров и исследований рынка труда, мероприятия по оценке и обучению соискателей и персонала. Наши модельные решения включают внедрение передовых практик в систему высшего и среднего профессионального образования Дальнего Востока, разработку системных решений и новых учебных программ. Очевидно, что система образования должна ориентироваться на бизнес, только так можно удовлетворить кадровые потребности дальневосточных инвесторов в долгосрочной перспективе", - подчеркнул руководитель АРЧК.

Напомним, компания "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" получила статус резидента ТОР "Надеждинская" в рамках ВЭФ-2017. Инвестиционный проект предполагает создание и модернизацию мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя. В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год.

Статистика: Автостат Инфо