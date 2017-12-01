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Китай

30 ноября 2017, 19:00
В Гонконге разработано удостоверение личности нового типа

В Гонконге разработано удостоверение личности нового типа

Карта нового поколения отличается от предыдущей повышенной защищенностью данных и фотографией с более высоким разрешением

В среду была опубликована форма нового удостоверения личности для жителей Гонконга. Она оснащена защитными элементами. Новые удостоверения личности будут розового, светло-голубого и светло-зеленого цвета, с фотографией держателя слева, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

На задней стороне карты под ультрафиолетовым светом отражается изображение Гонконга. Карта оснащена голограммой с волновыми и 3D-эффектами. Данные новшества созданы для того, чтобы карту было трудно подделать. Новое удостоверение личности оснащено радужной печатью и микропечатью.

Согласно оценкам специалистов, система интеллектуальных идентификационных карт нового поколения обойдется региональному бюджету в 54,6 миллионов гонконгских долларов (7 миллионов долларов США), из которых 40 процентов будет направлено на развитие системы и еще 40% – на строительство центров замены карточек.

Жители Гонконга, по большому счету, приветствовали изменения, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения безопасности. Одному пожилому жителю Гонконга приглянулся яркий окрас карты. Второй опрошенный потенциальный получатель карты полагает, что идентификационные данные таким образом будут защищены лучше, и их сложно будет подделать. При этом, третий опрошенный получатель сказал, что новый дизайн "не сильно отличается от старого". Однако, он пояснил, что обновление удостоверение личности производить нужно, потому что меняются технологии защиты информации.

Всего предполагается заменить электронные паспорта у 8,8 миллионов гонконгцев. Жители Гонконга станут получать новые карты с четвертого квартала следующего года. Замена будет осуществляться поэтапно.

Существующие карты, выпущенные между 2003 и 2007 годами, к этому году уже подойдут к моменту истечения оптимальный срок службы в 10 лет. Таким образом, возрастает вероятность их повреждения и сбоев. Департамент по делам миграции Гонконга создаст девять центров замены по всему городу. Введение новых карт займет четыре года.

Новая система использует встроенную радиочастотную идентификацию и технологию передачи информации о владельце. При создании карт будут обновлены шаблоны отпечатков пальцев. Это сделает проверку подлинности документа более точной. Будет также увеличен срок службы карт – за счет использования новейших материалов. В департаменте пообещали провести оценку конфиденциальности через независимых консультантов и представить отчеты в ближайшее время.

Метки: Гонконг, карта, обновление, технологии, электронный паспорт

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