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В мире

30 ноября 2017, 16:50
Аэропорт на Бали снова открылся после извержения вулкана

Аэропорт на Бали снова открылся после извержения вулкана

Однако, существует вероятность его закрытия вновь

Индонезийские власти планировали открыть международный аэропорт Бали днем в среду 29 ноября. Напомним, что в результате приостановки работы аэропорта тысячи путешественников застряли на курортном острове после извержения вулкана Агунг, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Ранее в авиакомпании AirNav Indonesia подтвердили, что рейсы, перенесенные с понедельника, возобновились в 15:00 по местному времени. В Главном управлении аэронавигационной службы страны отметили, что решение об открытии аэропорта было принято после координационного совещания, на котором присутствовали представители уполномоченных органов, а также Агентства по климатологии и геофизической метеорологии Индонезии. Отмечается, что открытие аэропорта стало возможным после изменения направления ветра. 

Однако, власти страны предупреждают о том, что прямые международные рейсы на остров могут быть снова отменены, если ветер изменит направление, а пепел и дым снова начнут представлять опасность для осуществления полетов. Ранее власти высказывали предположение, что взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту могут остаться закрытыми до выходных.

В связи с приостановлением работы аэропорта, 57 792 пассажиров 430 рейсов не смогли вылететь с острова. Об этом заявил представитель аэропорта Нгурах-Рай Ари Ахсанурохим. Тем не менее, по другим данным, число невылетевших туристов могло достигнуть 120 тысяч человек.

Тем временем, президент Индонезии Джоко Видодо приказал соответствующим ведомствам обеспечить размещение туристов. Выступая перед журналистами в отеле Raffles Jakarta в среду, президент сказал, что на остров были направлены специалисты Национального агентства по ликвидации стихийных бедствий Индонезии, а также сотрудники военных и поисково-спасательных агентств. Глава государства поставил задачу избежать жертв в результате извержения вулкана Агунг. Индонезийские иммиграционные органы продлили визы для иностранцев на Бали, которые оказались вынуждены остаться на острове. 

Метки: аэропорт, Бали, вулкан, рейсы, ЧС

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