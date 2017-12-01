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В мире

30 ноября 2017, 14:50
Северная Корея опубликовала фотографии новой межконтинентальной ракеты "Хвасон-15"
Северная Корея опубликовала фотографии новой межконтинентальной ракеты "Хвасон-15"
Северная Корея опубликовала фотографии новой межконтинентальной ракеты "Хвасон-15"

Северная Корея опубликовала фотографии новой межконтинентальной ракеты "Хвасон-15"

Они были сделаны в преддверии запуска 29 ноября

Северная Корея сегодня опубликовала фотографии своей новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая отличается от предыдущей версии. Ракета была запущена вчера, 29 ноября, сообщает ЕНВ со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

Передняя часть межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" имеет округлую форму. Такие выводы можно сделать согласно снимку, опубликованному северокорейским официальным изданием "Нодон Синмун".

Новый "Хвасон-15", названный в честь планеты Марс, стал более продвинутой версией МБР "Хвасон-14", запущенной дважды в июле. Новая МБР запечатлена на пусковой установке восемнадцатиколесного транспортёра. Это говорит о том, что "15-я ракета" длиннее, чем "Хвасон-14", которая перевозилась на 16-колесном транспортёре. Мобильные пусковые установки предназначены для того, чтобы произвести запуск ракеты практически из любого места, а также для того, чтобы предотвратить ее перехват в момент запуска.

Впрочем, по данным внешней разведки США, ракета "Хвасон-15" была запущена с фиксированной позиции, а не с помощью мобильной пусковой установки. Об этом южнокорейскому изданию рассказали три источника. Двое из них отметили, что на новой ракете, походе, установлена более мощная топливная система, особенно на второй ступени.

"Нодон Синмун" также обнародовал более десятка других фотографий с места запуска МБР, проведенного в среду. На фотографиях запечатлен лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал на стартовой площадке к северу от Пхеньяна. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что испытание системы "Хвасонг-15" помогло его стране достичь цели стать полноценной ядерной державой.

По сообщениям СМИ, ракета "Хвасонг-15" пролетела около 950 км. Максимальная высота ее траектории составила 4,475 км. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море.

Как отмечает официальный печатный орган Северной Кореи, новая ракета предназначена для размещения "сверхбольших тяжелых боеголовок". Ранее сообщалось о том, что, если бы ракета летела по нормальной траектории, она бы достигла цели в 13 тысяч километров от места запуска. Этого более чем достаточно для того, чтобы ракета смогла долететь до Вашингтона и других регионов Соединенных Штатов Америки.

Американские официальные лица, цитируемые Reuters на условиях анонимности, отметили, что еще пока не ясно, имеют ли вооруженные силы КНДР точную систему наведения для межконтинентальных баллистических ракет, а также средства для подобного повторного запуска.

Метки: Ким Чен Ын, корейский кризис, ракета, фотографии, Хвасон-15

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