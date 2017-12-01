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30 ноября 2017, 14:20
Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина приостановить поставки нефти в Северную Корею

Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина приостановить поставки нефти в Северную Корею

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, прекращение поставок нефти в КНДР будет ключевым шагом в усилиях по снижению международного напряжения

Президент США Дональд Трамп попросил главу Китая Си Цзиньпина приостановить все поставки нефти в Северную Корею, чтобы остановить программу по ядерному вооружению КНДР. Накануне северокорейцы запустили самую мощную в своей истории баллистическую ракету, способную достичь материковой части США, сообщает ЕНВ.

"Сегодня президент Трамп позвонил китайскому президенту Си Цзиньпину и сказал ему, что мы подошли к точке, когда Китай должен отрезать Северную Корею от нефти. Мы знаем, что основным фактором модернизации ядерного вооружения Северной Кореи является именно нефть", - сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в среду на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН. Хейли также обвинила Китай в несоблюдении существующих санкций против Северной Кореи.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ву Хайтао обвинил США в игнорировании совместного китайско-российского предложения, в котором Соединенные Штаты должны прекратить совместные военные учения с Южной Кореей в обмен на приостановление ракетных испытаний Северной Кореи. Российская сторона на заседании Совбеза напомнила о недавних учениях американских бомбардировщиков ВВС вблизи северокорейской территории. По мнению наших дипломатов, такие учения являются провокацией, стимулирующей Пхеньян развивать свое ядерное оружие и проводить новые испытания ракет.

"За последние два с половиной месяца Соединенные Штаты и их союзники, похоже, испытывали терпение Пхеньяна, в том числе, через незапланированные и необъявленные военные маневры. Также недавно они ввели односторонние санкции, что тоже не способствует решению конфликта", - заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Не отвечая на утверждения своих китайских и российских коллег, Никки Хейли придерживалась необходимости полного прекращения импорта нефти в Северную Корею. "Благодаря санкциям мы снизили уровень торговли с КНДР на 90 процентов. Теперь Северная Корея получает на 30% нефти меньше, чем ранее, однако источники и запасы углеводородов у них по-прежнему остаются", - подчеркнула американский представитель при ООН.

Основным поставщиком нефти в КНДР является Китай. В 2003 году КНР уже фактически останавливала поставки нефти в Северную Корею. Благодаря этому, власти КНДР согласились на переговоры с заинтересованными сторонами затяжного Корейского конфликта.

Напомним, вчера, впервые за последние 10 недель КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты с предельно высокой траекторией полета. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил вскоре после запуска, что КНДР может продолжить производство баллистических ракет, которые могут нанести удар по любой точке мира.

Ранее в среду пресс-служба Белого дома заявила, что Дональд Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином по телефону. Американский лидер попросил своего коллегу активизировать усилия по сдерживанию Северной Кореи, а также призывал его к введению дополнительных санкций. Си Цзиньпин ответил Трампу, что денуклеаризация Корейского полуострова, поддержание международного режима ядерного нераспространения, сохранение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии всегда были незыблемыми целями китайской внешней политики.

Метки: Китай, нефть, Северная Корея, США

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