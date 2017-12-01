На сцене Мариинского театра Владивостока выступит ведущая балерина из Японии

Миса Куранага является самой известной японской балериной. Она обучалась в Школе американского балета и Балете Сан-Франциско, а с 2003 года стала полноправной участницей Бостонского балета. 2 декабря японская балерина исполнит главную партию в балете "Жизель" на Приморской сцене, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморской сцены Мариинского театра.

Помимо основной работы балерина активно сотрудничает с New York City Ballet - Американским балетным театром, который ежегодно выступает на Международном фестивале балета в Вейле.

В списке ролей артистки можно увидеть главные партии в балетах Мариуса Петипа, Фредерика Эштона, а также Уильяма Форсайта. В 2006 году Миса Куранага была включена в Топ-25 ведущих молодых танцоров мира.

2 декабря японская балерина исполнит главную партию в балете "Жизель" на Приморской сцене. Это будет самое первое, пробное выступление Миса Куранага в составе Бостонского балета во Владивостоке.