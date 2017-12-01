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Общество

30 ноября 2017, 13:50
На сцене Мариинского театра Владивостока выступит ведущая балерина из Японии

На сцене Мариинского театра Владивостока выступит ведущая балерина из Японии

Миса Куранага является самой известной японской балериной

Миса Куранага является самой известной японской балериной. Она обучалась в Школе американского балета и Балете Сан-Франциско, а с 2003 года стала полноправной участницей Бостонского балета. 2 декабря японская балерина исполнит главную партию в балете "Жизель" на Приморской сцене, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморской сцены Мариинского театра.

Помимо основной работы балерина активно сотрудничает с New York City Ballet - Американским балетным театром, который ежегодно выступает на Международном фестивале балета в Вейле.

В списке ролей артистки можно увидеть главные партии в балетах Мариуса Петипа, Фредерика Эштона, а также Уильяма Форсайта. В 2006 году Миса Куранага была включена в Топ-25 ведущих молодых танцоров мира.

2 декабря японская балерина исполнит главную партию в балете "Жизель" на Приморской сцене. Это будет самое первое, пробное выступление Миса Куранага в составе Бостонского балета во Владивостоке.

Метки: балерина, Мариинский театр

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