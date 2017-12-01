Рабочие Hyundai приостановили производство на заводе в Южной Корее

Автомобильный завод, расположенный в 414 километрах к юго-востоку от Сеула, приостановил свою работу после того, как рабочие не смогли договориться с руководством по вопросу увеличения рабочего времени, вызванное необходимостью нарастить производство автомобиля Kona. Об этом рассказали представители компании, сообщает ЕНВ.

"Hyundai и профсоюз компании ведут переговоры с прошлого месяца, чтобы достичь соглашения об увеличении рабочего времени на человека для удовлетворения растущего спроса на внедорожник Kona на внутреннем и зарубежных рынках", - подчеркнули в Hyundai.

Не сумев найти общий язык с профсоюзом, руководство компании настояло на производстве кроссовера Kona на второй сборочной линии на заводе № 1. Однако, это решение было отрицательно воспринято профсоюзом. Согласно коллективному соглашению работников профсоюза, Hyundai должен достичь соглашения с коллективом рабочих.

"В письме, направленном в профсоюз, компания описала одностороннее решение без согласования с профсоюзом. Союз не может принять такой шаг", - сказал представитель профсоюза Хонг Хэгван. Он призвал компанию извиниться за односторонний подход к выпуску внедорожника Kona на второй сборочной линии. Модель Kona была запущена на местном рынке в июне. Хонг Хэгван предупредил, что профсоюз может остановить производство в конце этого года, так как рабочие Hyundai проголосовали за забастовку, которая произойдет, если стороны не договорятся о зарплате в этом году.

В настоящее время в собственности Hyundai находятся семь заводов в Южной Корее, в том числе, пять - в портовом городе Ульсан. Кроме того, автопроизводитель располагает производственными мощностями в Соединенных Штатах, Европе и развивающихся странах, таких как Китай и Индия.

Корейский автопроизводитель намерен в этом году продать 5 миллионов машин. Для сравнения, в 2016 году им было продано 4,86 млн. единиц техники. Впрочем, ожидается, что компания не достигнет своих целей из-за резкого понижения продаж в Китае в связи с политической напряжённостью вокруг установки американской системы противоракетной обороны на территории Республики Корея.

В январе-сентябре чистая прибыль Hyundai упала на 30% до 3,259 триллиона вон (3 миллиардов долларов США) с 4,661 триллиона вон, заработанных компанией за аналогичный период 2016 года.

Между тем, в ходе переговоров о заработной плате, которые еще не завершены, профсоюз потребовал, чтобы Hyundai увеличил базовый оклад рабочих на 154 883 вон (142 доллара США). Ссылаясь на обстоятельства, компания предложила повысить оклад лишь на 42 879 вон в месяц. Однако, это предложение было отклонено профсоюзом.

Ранее, работники Hyundai устраивали небольшие забастовки в августе. Эксперты подсчитали, что они могли бы привести к убыткам компании в размере около 620 миллиардов вон в случае приостановки производства. Трудовые забастовки в Южной Корее - явление обычное. Они фиксируются в стране каждый год, начиная с 1986 года, за исключением в 1994, 2009, 2010 и 2011 годов.