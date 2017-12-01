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Общество

30 ноября 2017, 13:00
Купить елку во Владивостоке можно будет 12 декабря

Купить елку во Владивостоке можно будет 12 декабря

Всего в городе откроется 41 точка продаж

Работа ёлочных базаров в Приморье начнется в десятых числах декабря. Приобрести на них можно будет не только новогодние деревья, но и крепежи для их установки, а также ветки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, всего в Приморье будет работать более 130 ёлочных базаров. Они начнут открываться после 10 декабря.

Во Владивостоке торговля ёлками начнётся 12 декабря и продлится до 31 декабря. Ёлочные базары здесь будут работать по 41 адресу во всех районах города.

В Уссурийске откроются 26 точек продаж новогодних деревьев, 19 - в Находке, 12 - в Дальнереченске, по семь - в Артёме и Большом Камне. В других городах и посёлках также будет организовано по нескольку официальных точек продажи.

Напомним, заготовка ёлок начинается в крае уже в эти дни. По сообщению департамента лесного хозяйства, к празднику приморцы смогут купить ели нескольких видов и пихту белокурую. При этом запрещено вырубать и продавать пихту, сосну, цельнолистную пихту. За их незаконную заготовку нарушителям грозят штрафы, возможна и уголовная ответственность.

Метки: елка, Новый год

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