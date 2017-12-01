ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018

В среду, 29 ноября 2017 года в рамках 112-го заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации состоялась презентация концепции информационно-разъяснительной деятельности по выборам Президента России в 2018 году. Основные акценты концепции представила Председатель ЦИК России Элла Памфилова, сообщает ЕНВ.

На выбранном логотипе изображен российский триколор, надпись "выборы президента России" красным цветом. Над ними слитно написано "2018марта", при этом число 18 (выборы должны пройти 18 марта 2018 г.) написано красным, остальное - синим.

Напомним, что летом состоялся творческий конкурс на создание концепции информационно-разъяснительной деятельности ЦИК России в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 2018 года. С перевесом в один голос победила компания "ИМА-КОНСАЛТИНГ". Группа компаний "Михайлов и партнеры" сделала акцент на распространении информации, адресных каналах связи с избирателем. Именно поэтому было принято решение пригласить и эту компанию для работы по продвижению информационно-разъяснительных материалов в сети Интернет.

"Концепция информационно-разъяснительной деятельности избирательной кампании по выборам Президента - это сложный многокомпонентный и многоэтапный проект, - констатировала глава ЦИК России. - Он включает в себя не только визуальную составляющую, содержательную часть и каналы распространения, но и планы просветительских мероприятий для каждой категории участников избирательного процесса".

Генеральный директор PR-агентства "ИМА-КОНСАЛТИНГ" Вартан Саркисов рассказал об одной из ключевых точек концепции - логотипе грядущей федеральной кампании. Разработка логотипа – только одна из составляющих многоэтапной работы агентства над концепцией. Изначально агентство разработало более 100 вариантов логотипов, из которых были определены топ-10, которые отбирались, в том числе по результатам более 25 фокус-групп в 12 городах страны. Из них и был выбран итоговый логотип.

Логотип будет использоваться при ведении информационно-разъяснительной работы на протяжении всего периода информирования о выборах.

Представитель группа компаний "Михайлов и партнеры" Вероника Северная, рассказала, как будет построена работа по информированию избирателей в Интернете. ЦИК России впервые в таком объеме и с таким вниманием планирует работу в виртуальном пространстве – это показатель современного подхода к информированию, готовности следовать за избирателем и подавать информацию не только через традиционные каналы коммуникации, но и используя современные технологии. По ее словам, медийное размещение учитывает максимальный охват аудитории и запланировано в социальных сетях, интернет-порталах, поисковых системах и видеохостингах.

Стоимость контракта с "ИМА-КОНСАЛТИНГ" - 37 млн. руб., контракт с "Михайлов и партнеры" - "немножко больше", рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Окончательной цифры пока нет, документы дорабатываются. Общий бюджет информационной кампании с учетом региональной составляющей - 770 млн. руб.