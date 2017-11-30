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Экономика

30 ноября 2017, 01:10
Минпромторг определил список ретейлеров для участия в системе tax free

Минпромторг определил список ретейлеров для участия в системе tax free

В данный перечень вошли 9 приморских организаций розничной торговли

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало список компаний, имеющих право продавать товары по системе tax free. В данный перечень вошли магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Великого Новгорода и Сочи. Для того, чтобы стать участником системы, претенденты должны работать не менее двух лет и платить налог на добавленную стоимость, сообщает ЕНВ.

Принятый в конце ноября закон о внедрении системы tax free предполагает, что критерии отбора и самих участников должен утвердить Минпромторг. Ведомство также имеет право изменять состав ретейлеров, которым разрешено пользоваться системой.

В приморский список участников системы компенсации налога на добавленную стоимость, вошли: развлекательный комплекс "Tigre de Cristal", кинотеатр "Уссури", торговый дом "Игнат", торговые центры "Clover House", "Максим" и "Изумруд Плаза", торгово-развлекательные центры "Черёмушки", "Дружба" и "Седанка Сити".

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении системы tax free в России 28 ноября 2017 года. Эта система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ. Система начнет работать не ранее 1 января 2018 года, когда в России стартует очередной налоговый период по НДС. Однако документооборот в электронной форме между всеми участниками tax free - ретейлером, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем заработает только с октября 2018 года. Согласно закону, при совершении покупки необходимо будет выписать документ - чек tax free на сумму покупки не менее 10 тыс. рублей с учетом НДС, а затем предоставить электронный документ в налоговый орган.

Метки: tax free, Минпромторг

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